Von Bambini bis Senioren

Der traditionelle Insel-Cup der Spielvereinigung (SpVgg) 03 Ilvesheim findet in diesem Jahr nur in stark abgewandelter Form statt. Am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juli, treten im Ilvesheimer Neckarstadion verschiedene Jahrgänge in Turnieren gegeneinander an. Am Samstag ermitteln F1-Junioren von 10 bis 15 Uhr ihren Sieger auf dem Kleinfeld. Senioren-Teams treten ab 14 Uhr auf dem großen Platz in einem Blitzturnier an. Am Sonntag lassen Bambini bei einem Spielfest auf dem Kleinfeld ab 10 Uhr den Ball rollen. Auf dem Großfeld startet um 10 Uhr ein C1-Blitzturnier. Den Abschluss gestalten die A-Junioren der Spielvereinigung mit einem Spiel gegen die SpVgg Ketsch. Anpfiff ist um 17 Uhr.

Seit 1955 fand in Ilvesheim das internationale Vetter-A-Junioren-Fußballturnier im Stadion statt. Hohe Fußballkunst präsentierten Jugendspieler von Mannschaften, die aus der gesamten Welt kamen. Viele spätere Nationalspieler kämpften in ihren renommierten Teams um den Insel-Cup, wie beispielsweise Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Jürgen Kohler oder Maurizio Gaudino. Zahlreiche Zuschauer begeisterten sich Jahr für Jahr am internationalen Flair im Stadion und an den Fußballkünsten auf dem Rasen. All dies scheint Vergangenheit.

Im Zuge der stetig wachsenden Professionalisierung auch bei den A-Junioren, wo hoch dotierte Vorverträge die Regel sind, sank das Interesse der Teilnehmer am Turnier auf dem Dorf. Das Umfeld der Spielvereinigung entsprach den hohen Ansprüchen der angehenden Profis nicht mehr. Laut dem stellvertretenden Fußball-Abteilungsleiter Roman Berden gab es immer mehr Absagen. Auf 120 Einladungen folgten gerade zwei Zusagen. „Da hat der Verein die Reißleine ziehen müssen“, bedauert Turniermacher Berden diese Entwicklung. Der Ball soll am Wochenende dennoch rollen, so Berden. Auch die Gesellschaft soll außerhalb der Spielfelder gepflegt werden. Dazu werden entsprechende Speisen und Getränke angeboten. Eine Tradition wird auf jeden Fall gewahrt: Der große Kuchenstand der Fußballjugend wird Schleckermäuler verwöhnen. neu

