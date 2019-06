Von den Wahlergebnissen enttäuscht

Mit Ehrungen verband der SPD-Ortsverein Ilvesheim seine Jahresfeier im Sängerheim des MGV Aurelia Ilvesheim. SPD-Ortsvereinsvorsitzender Simon Schubert ehrte gemeinsam mit Landtagsabgeordneten Gerhard Kleinböck insgesamt sieben Mitglieder.

Folgende Parteimitglieder wurden ausgezeichnet: Normann Feuerstein, Kadrija Rafet und Philipp Kaltschmitt für 10 Jahre, Dieter Bühler, Elke Klöcker und Roland Kraft traten vor 25 Jahren der SPD bei und Norbert Gack trägt seit 60 Jahren das Genossen-Parteibuch. Landtagsabgeordneter Kleinböck ordnete den Eintrittsjahren der Jubilare historische Ereignisse in Deutschland und der Welt zu.

Die langjährigen Mitglieder erhielten die entsprechende Urkunde sowie jeweils ein Präsent für ihre Zugehörigkeit. Ortsvereinsvorsitzender Schubert begrüßte die Genossen zur Jahresfeier. Gemeinderat Rolf Sauer blickte auf die für den SPD-Ortsverein enttäuschende Kommunalwahl zurück. Frühzeitig habe sich der SPD-Ortsverein Gedanken über die Gemeinderatswahl gemacht. Die Kandidatenliste sei gut und ausgewogen gewesen – junge Leute, junge Familien und ältere bekannte Ilvesheimer.

Bitter sei gewesen, dass der Bundestrend der Volksparteien sich auch auf Ilvesheim so stark ausgewirkt habe. Gemeinderat Sauer: „Auch ich habe mit meinen 35 Jahren politischer Erfahrung lernen müssen, dass wir hier in Ilvesheim von dem bundespolitischen Trend, wenn auch abgeschwächt, abhängig sind.“ Er bedauerte, dass engagierte SPD-Mitglieder nicht mehr im Gemeinderat sind. Auch die beiden Bürgerentscheide „Hallenbad mit Außenbecken“ und „Bebauung von Spielplätzen“ haben zu Stimmenverlusten für den Ortsverein geführt.

Die unzufriedenen Mitbürger, die enttäuscht wurden, wendeten sich von den Regierenden im Rathaus ab, so der Gemeinderat. Er bezog dies insbesondere auf die SPD und CDU in Ilvesheim. Einzig in Heddesheim (u.a. kein Bürgerentscheid) – im näheren Umfeld – habe man bei der SPD den bundespolitischen Trend nicht feststellen können.

Sauer ging auch auf die neue Situation im Ilvesheimer Gemeinderat ein. Er wies daraufhin, dass der SPD-Ortsverein eine junge Vorstandschaft hat, er dankte den Kandidaten für die Kommunalwahl und lud die Genossen zu den Fraktionssitzungen ein.

Vor den Ehrungen ging auch Landtagsabgeordneter Kleinböck auf die Kommunalwahl ein. Kleinböck führte aus, die Situation zeige, dass die Kommunalwahl keine Persönlichkeitswahl mehr sei. Der Bundestrend habe auf die Kommunalwahl durchgeschlagen, die jetzigen Wahlsieger der Kommunalwahl müssten sich nun vor Ort beweisen. Beim gemeinsamen Grillen klang die Feier aus. Als „Grillmeister“ agierte Dieter G. Bühler.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.06.2019