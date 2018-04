Vorsitzende Jurcicek im Amt bestätigt

Anzeige

Andrea Jurcicek bleibt Erste Vorsitzende des Vereins für Hundesport (VfH) Ilvesheim: So lautete das einstimmige Votum bei der jüngsten Mitgliederversammlung, zu der Jucicek zu Beginn 37 Mitglieder begrüßt hatte.

In ihrem Jahresbericht erwähnte die Vorsitzende vielfältige Aktivitäten, darunter die Winterfeier, den Ehrungsabend der Gemeinde, die Teilnahme am Kinderferienprogramm sowie die Organisation und Durchführung von diversen Turnieren und Seminaren. Die Vereinsmeister wurden im Rahmen der Winterfeier geehrt. Die Titel holten Luca Heinen (Agility), Birgit Steffan (Obedience), Julia Schrepp (Rally-Obedience) und Klaus Giemza (Mondioring). Die Kreismeisterschaft in Obedience Klasse 1 sicherte sich Birgit Steffan mit ihrem Hund Emma.

Ein besonderer Dank der Vorsitzenden ging an Sarah Adelmann, die die Turnierhundesport (THS)-Gruppe neu aufgebaut hat und bereits im Mai 2018 ein erstes THS-Turnier veranstaltet. Jurcicek betonte das breitgefächerte Sportangebot des VfH, der mit „Motorik“ und „Longieren“ zwei weitere Möglichkeiten biete, sich mit seinem Vierbeiner sportlich zu beschäftigen. Bei wöchentlichen Trainingszeiten erfreuen sich diese Angebote immer größerer Beliebtheit.