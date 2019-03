Vorsitzender Weber kündigt seine letzte Amtsperiode an

Das Vorstandsteam des Vereins der Gartenfreunde Ilvesheim geht fast unverändert in die kommenden zwei Vereinsjahre. Einstimmig wurden die Vorstandsmitglieder Johann Weber (1. Vorsitzender), Christian Damian (Kassier) und Markus Piel (Schriftführer) von den 46 Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung bestätigt. Zum neuen 2. Vorsitzenden wurde Boris Dusawitzki ebenfalls einstimmig gewählt. Ohne Gegenstimmen wurden die Revisoren Gudrun Riester und Gerolf Roth bestätigt.

Vorsitzender Johann Weber stellte erfreut fest, dass über 50 Prozent der Mitglieder anwesend seien. Einen Willkommensgruß richtete er an den Landkreisbeauftragten des Bezirksverbands der Gartenfreunde Mannheim Hermann Dolezal. Weber ließ das abgelaufene Vereinsjahr Revue passieren. Als Höhepunkte führte er die Maibaum-Aufstellung, das Wiesenfest mit Ehrungen, das Oktoberfest, das Kinderferienprogramm sowie die 1. Ilvesheimer Weinwanderung auf. Die Gartenfreunde beteiligten sich hier mit einer Ausschankstation.

Wasserqualität ist okay

In seinen Ausführungen sprach er des Weiteren die drei Gartenwechsel, die Zaunbeschädigung, den Einbruch in der Oase, den Austausch der Wasseruhren sowie die Wasserverordnung an. Eine Wasseranalyse habe bestätigt, dass das Wasser den Gesundheitsrichtlinien entspreche. Lob ging an Gerolf Roth, der mit einem Wechsel des Stromanbieters dem Verein helfe Geld zu sparen. Kassier Christian Damian ließ in die Kasse blicken. Ihm wurde durch die Kassenprüfer Gerolf Roth und Gudrun Riester eine ordnungsgemäße Kassenführung bestätigt. Einstimmig verabschiedet wurde der von Johann Weber vorgestellte Haushaltsplan. Der wiedergewählte 1. Vorsitzende Johann Weber dankte für das entgegengebrachte Vertrauen, kündigte jedoch an, dass er seit 14 Jahren im Vorstand – als 1. oder 2. Vorsitzender – sei und dies seine letzte Amtsperiode ist. Für seine Verdienste erhielt er von seinem Vorstandskollegen Markus Piel im Namen der Mitglieder ein Präsent.

Landkreisbeauftragter Hermann Dolezal lobte, dass er selten eine so harmonische Jahreshauptversammlung mit einer sehr gut funktionierenden Vorstandschaft erlebt habe. Auch wenn die Unterstützung in den Vorjahren nicht ganz optimal gewesen sei, würde dies der Bezirksverband Mannheim gerne verbessern. Ebenso ließ er wissen, dass der Verband die Vereine wieder mehr zueinander bringen wolle. Er informierte über unterschiedlichste Seminarangebote des Verbandes oder Rabatte für Mitglieder. Bei Rechtsfragen könnten sich Mitglieder gerne an ihn wenden, bot der Sprecher an.

Datenschutz wird Thema

Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes wies Johann Weber auf eine Satzungsänderung aufgrund des Datenschutzes hin. Über diese werde bei der nächsten Jahreshauptversammlung diskutiert und abgestimmt. Eine entsprechende Vorlage würde demnächst an die Mitglieder versendet. Weiteres Thema war das Finanzamt, welches verstärkt auf die Gemeinnützigkeit achte. Weber appellierte an die Mitglieder, die Vereinssatzungen diesbezüglich zu beachten.

Um die Gemeinschaft im Verein zu fördern, wies der Vorsitzende auch auf die Treffs im Vereinsheim „Oase“ hin. Weiter sprach der Vorsitzende an, dass darauf zu achten sei, Tore auf dem Vereinsgelände über Nacht abzuschließen und er sich bezüglich des Pachtvertrages mit der Gemeinde in Verbindung setzen werde. In seiner Wortmeldung zeigte sich Dieter Gudat enttäuscht über die äußerst schwache Resonanz von Kindern seitens der Mitglieder beim Kinderferienprogramm.

