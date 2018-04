Vorstand setzt auf Verjüngung

Anzeige

Der größte Verein der Inselgemeinde hat die Weichen in Richtung Verjüngung gestellt. Bei der Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder der Spielvereinigung (SpVgg) 03 Jasmin Bischoff neu für das Amt als dritte Vorsitzende. Vorgängerin Gabi Mayer trat nicht mehr an, um die beabsichtigte Verjüngung im Vorstand einzuleiten.

Klaus Neumann wurde einstimmig als zweiter Vorsitzender gewählt, kündigte jedoch bereits an, in zwei Jahren für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Auch Vorsitzende Dagmar Klopsch-Güntner möchte bei den nächsten turnusmäßigen Wahlen zum Vorsitz im kommenden Jahr nicht mehr kandidieren, wie sie am Ende ihres Berichts sagte. „Ich übe das Amt dann zwölf Jahre aus, und es sollen jüngere Mitglieder ran, die dann ihre neuen Ideen einbringen. Die Spielvereinigung ist ein schöner Verein, er steht solide da und ist trotz Renovierungsarbeiten schuldenfrei“, so die Vorsitzende. Die aktuellen Wahlen erfolgten ebenso wie die Wahl der Revisoren (Walter Heidinger, Rolf Lerch und Lothar Schmidt) per Akklamation.

Termine der Spielvereinigung 21. April: Kinder-Karate-Tag 3. Mai: Seniorennachmittag 9. Juni: Ilvesheimer Insellauf 6.- 8. Juli: Neckarcup Handball im Neckarstadion mit Ortsmeisterschaft 28.-29. Juli: Inselcup

Insgesamt zogen Vorstand und Abteilungen bei der Versammlung eine durchweg positive Bilanz. Vorsitzende Dagmar Klopsch-Güntner führte in ihrem Jahresbericht unter anderem die neu ins Leben gerufene und sehr gut angenommene Ehrungsmatinee, die Einweihung des neuen Beachvolleyballfeldes (wurde mit viel Eigenleistung erstellt), den Neckar-Cup mit der Handball-Ortsmeisterschaft und den Inselcup auf.