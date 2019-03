Vortrag: „100 Jahre Deutschland“

Ergänzend zu einem regionalen Vortrag Ulrich Nieß, Direktor des „Marchivum“, der über die „Entwicklung und Geschichte Mannheims von 1918 bis 2018“ spricht, findet am Mittwoch, 10. April, um 19 Uhr ein weiterer Vortrag statt. Peter Frankenberg, Vorstand der Heinrich-Vetter-Stiftung und BW-Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst a.D., erinnert in seinem Referat an „Entwicklung und Geschichte Deutschlands von 1918 bis 2018“. Dieser Vortrag findet in den Räumen der Heinrich Vetter-Stiftung, Goethestraße 11, in Ilvesheim statt. Die Stiftung bittet um namentliche Anmeldung bis zum 29. März unter der Telefonnummer 0621/2 33 66 oder Mail: A.Geiter@heinrich-vetter-stiftung.de. sane

