Vortrag über den Essig

In keiner guten Küche darf er fehlen: der Essig. Bei einem Vortrag am Donnerstag, 14. November, in Ilvesheim können Interessierte mehr über das Produkt und seinen Nutzen erfahren. Die Präsentation von Anja Geiter, Gründerin der Ladenburger Essigmanufaktur, beginnt um 19 Uhr in der Heinrich-Vetter-Stiftung, Goethestraße 11. Sie trägt den Titel „Essigherstellung, Ansatzessige, Ansatzöle“ und beinhaltet auch nützliche Tipps, wie man selbst Essig herstellen kann.

Die Veranstalter bitten Interessierte, sich vorher unter 0621/2 33 66 anzumelden. Wegen der Baustelle in der Goethestraße ist die Anfahrt mit dem Auto schwierig. Zu Fuß oder mit dem Rad ist der Ort gut zu erreichen. tge

