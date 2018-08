Vorverkauf ab Montag

Am Samstag, 22. September, sind in Ilvesheim wieder Schnäppchenjäger auf der Pirsch. Aus Erfahrung weiß man, dass mancher Zeitgenosse schon vor vier Uhr unterwegs ist und im Schein der Taschenlampe Ausschau nach Raritäten hält. Der Platz füllt sich dann langsam mit weiteren Verkäufern und Käufern. Die SPD Ilvesheim lädt am 22. September erneut zum Feilschen auf dem Festplatz ein.

Standkarten für den Flohmarkt gibt nur im Vorverkauf bei „Ilvese Post“, Schlossstraße 21. Der Vorverkauf startet am Montag, 27. August. Die Karten kosten sieben Euro. Ein Hinweisblatt mit wichtigen Informationen ist beigefügt.

Der besondere Charme des SPD-Flohmarktes ist ein buntes Treiben ohne Kraftfahrzeuge. Auf dem Festplatz darf nicht geparkt werden. Zum Ausladen kann der Platz im Einbahnverkehr von 04:00 Uhr bis 07:00 Uhr befahren werden. Ab 15 Uhr kann der Festplatz wieder zum Abbau befahren werden. Auf dem Standplatz dürfen keine Gegenstände zurückgelassen werden. Parkplätze sind vorhanden. Verkäufer und Besucher können nicht auf dem REWE-Parkplatz parken. Für Verpflegung mit heißer Wurst, frischer Hausmacher, belegten Broten, Äppelwoi und anderen kühlen Getränken, Kaffee und selbst gebackenem Kuchen sorgt wie immer der SPD Ortsverein. neu

