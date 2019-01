Wäschesack angezündet

Ilvesheim.Auch zwei Tage nach dem Brand im Keller des Seniorenstifts Heinrich Vetter in Ilvesheim geht die Polizei von Brandstiftung aus. Wie ein Sprecher des Mannheimer Präsidiums gestern auf „MM“-Nachfrage erklärte, gibt es jedoch neue Erkenntnisse zum Ausgangspunkt des Feuers. Demnach wurde nicht, wie bei der ersten Sichtung des Brandorts vermutet, ein Wäschekorb angezündet, sondern ein darüber hängender Wäschesack. Dieser sei an einer Leine befestigt gewesen. Die Brandreste fielen von dort herunter und über einen Ständer in den Plastikkorb, der dadurch angekokelt wurde. „Wie genau der Sack angezündet wurde und von wem, wissen wir derzeit aber noch nicht“, erklärte der Polizeisprecher weiter: „Die Ermittlungen dazu laufen.“

Bei dem Brand in einem Waschkeller der Wohnanlage in der Ilvesheimer Goethestraße 4 war am Montagabend geringfügiger Sachschaden entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr der Inselgemeinde war mit fast der kompletten aktiven Mannschaft innerhalb von wenigen Minuten vor Ort – auch, weil gerade alle zusammen bei der Jahreshauptversammlung im Gerätehaus saßen, als der Alarm losging. In besonderem Maße sensibilisiert waren die Einsatzkräfte, da es erst im vergangenen Juni schon einmal im Keller des Gebäudes gebrannt hatte. Damals musste das Haus, in dem sich das Johanniter-Pflegezentrum sowie seniorengerechte Privatwohnungen befinden, wegen der Rauchschwaden evakuiert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 000 Euro. Die Ursache des Brandes ist nach wie vor unklar. agö

