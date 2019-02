Wahlhelfer erhalten 60 Euro

Wahlen: Der Gemeinderat hat für die Europa-, Kreistags- und Gemeinderatswahl am 26. Mai dieses Jahres Voraussetzungen geschaffen. In den Gemeindewahlausschuss wurden gewählt: Bürgermeister Andreas Metz (Vorsitzender), Alfred Reiser (stellvertretender Vorsitzender), Eric Henn und Elmar Bourdon (beide Besitzer), Jürgen Henninger und Margarete Zitzelsberger (beide stellvertretende Beisitzer). Es werden fünf allgemeine und drei Briefwahlbezirke gebildet. Die Europawahl wird am Sonntag ausgezählt. Kreistags- und Gemeinderatswahl kommen am Montag, 27. Mai, dran. Auch die Entschädigung wurde festgelegt. Bürger erhalten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit am Sonntag sowie am Montag je 60 Euro. Den Gemeindebediensteten wird am Wahlsonntag die Entschädigung analog zur Regelung der ehrenamtlich tätigen Bürger ausbezahlt. Außerdem erhalten sie einen Tag Sonderurlaub. Am Montag werden die erbrachten Arbeitsstunden erfasst. Es gibt getrennte Stimmzettel. Für die Ratwahl wird ein eosinroter Umschlag und Stimmzettel verwendet. Für die Kreistagswahl wird die Farbe chamois eingesetzt. Bei der Ermittlung der Wahlergebnisse nimmt die Gemeinde die Dienste des Rechenzentrums KIVBF in Anspruch.

Tiefbauarbeiten: Die Firma Diringer & Scheidel (Mannheim) erhielt den Auftrag für Jahresarbeiten für Erd-, Abwasserkanal- und Verkehrswegearbeiten. Der Auftrag gilt bis Ende 2020 mit der Option für 2021.

Schlossstraße: SPD-Gemeinderat Dieter G. Bühler brachte vor dem Hintergrund des Baus der L 597 sowie der Ladenburger Neckarbrücke eine Temporeduzierung für die Schlossstraße in Erinnerung. „Das wäre wünschenswert vor der Fertigstellung der L 597“, stellte sich Bürgermeister Andreas Metz hinter die Initiative, die auch die anderen Fraktionen guthießen. „Das ist ein längerer Prozess, den wir anstoßen sollten“, riet das Ilvesheimer Ortsoberhaupt. neu

