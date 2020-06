Wahrlich ein Mann der Region

Zu seinem runden Geburtstag kehrt er zu seinen Wurzeln zurück – zumindest, was sein optisches Markenzeichen angeht. Jahrelang trägt der Jubilar einen Vollbart. In seiner Zeit als Rathaus-Chef verschwindet der Teil an den Backen, bleibt alleine der Schnauzer übrig. „Mittlerweile ist es wieder mehr geworden – und grauer“, lacht er über sein neues, altes Erscheinungsbild, als der „MM“ ihn am Samstag zu Hause besucht.

So ist das eben mit Roland Esche. Die Kontinuität seines Lebens, das an diesem Montag den 70. Geburtstag verzeichnet, besteht im Wandel, im Mut zu Neuem: Er ist acht Jahre Gemeindesekretär im Seckenheimer Rathaus, danach zwei Mal acht Jahre „richtiger“ Bürgermeister der Gemeinde Ilvesheim und wohnt seit vielen Jahren im Mannheimer Ortsteil Rheinau-Süd – im wahrsten Sinne ein Mann der Region also. Dienstlich und privat.

Geboren wird er am 15. Juni 1950 in Mannheim. Dem Abitur am Moll-Gymnasium und dem Wehrdienst folgt 1971 der Dienstbeginn bei der Stadt Mannheim. Nach verschiedenen Stationen wird der Diplom-Verwaltungswirt 1982 Leiter des Gemeindesekretariates in Seckenheim.

Ein Posten, der den ganzen Mann fordert. Gerade Stadtteile, die einst selbstständige Gemeinden sind, sehen den Chef der Vorortverwaltung als „Bürgermeister“. Und damals ist die Erfüllung dieses Anspruchs vor Ort auch noch von der Mannheimer Verwaltungsspitze gewollt. Mit seiner Art entspricht Esche offensichtlich dieser Anforderung: Bereits ein Jahr später wird er Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Vereine und bleibt dies sieben Jahre lang.

Als Esche 1990 Seckenheim verlässt, um ins Mannheimer Rathaus zurückzukehren, formuliert Volksbank-Chef Rolf Müller: „Er kam als Beamter und geht als Freund.“

Sensationeller Wahlsieg

Doch der 40-Jährige möchte verstärkt selbst gestalten. Als in Seckenheims Nachbargemeinde Ilvesheim Bürgermeister Otto Trapp nach 28 Jahren nicht wieder kandidiert, da wirft Esche seinen Hut in den Ring – und schafft die Sensation: Nur von den Freien Wählern unterstützt, holt der Mannheimer im zweiten Wahlgang am 26. Mai 1991 mit nur 63 Stimmen Vorsprung den Sieg über zwei bekannte Einheimische, SPD-Rat Rolf Sauer und den von der CDU unterstützten Eugen Rödel. Der Wunsch, die Fenster der Ilvesheimer Ortspolitik durch einen Auswärtigen kräftig zu öffnen, ist unübersehbar.

Die Wiederwahl gegen den unbekannten Schreinermeister Roland Kett aus Rheinau acht Jahre später ist mit 87,6 Prozent eher Formsache. Dennoch bleibt eine schwierige Grundkonstellation im Gemeinderat: „Ich hatte ja nie die Hausmacht einer bestimmten Partei hinter mir“, erzählt er: „Ich musste mir für jedes Vorhaben eine Mehrheit suchen.“

Von seinen 16 Dienstjahren wirkt vieles erst später nach. Zu den Neubaugebieten, die der Inselgemeinde einen überdurchschnittlichen Zuwachs an Einwohnern und Einnahmen bescheren, von denen sie noch heute zehrt, wird in seiner Amtszeit der Grundstein gelegt; die Ortskernsanierung mit der Umgestaltung der Schlossstraße und das Heinrich-Vetter-Seniorenstift sind weitere Beispiele für die Erfolge seiner Amtszeit.

„Mir selbst besonders am Herzen lag die Gründung der Partnerschaft mit der französischen Stadt Chécy“, bekennt er. Lediglich sein stetiges Bohren für die neue Neckarbrücke bleibt innerhalb seiner Amtszeit noch unerfüllt, zeigt jedoch ebenfalls nach deren Ende Erfolg; sie ist im Bau und wird 2024 fertig sein.

Verzicht auf dritte Amtszeit

Bereits ein Jahr vor Ablauf seiner Amtszeit kündigt er 2006 an, nicht wieder zu kandidieren. „Insgesamt 24 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit (acht in Seckenheim und 16 in Ilvesheim) sind doch genug“, begründet er seine damalige Entscheidung. Zudem hinterlässt manch persönliche Verletzung im Rahmen der nicht immer feinfühligen Auseinandersetzungen innerhalb der Ilvesheimer Kommunalpolitik bei dem selbst stets sachlichen Esche ihre Spuren. Am 31. Juli 2007 tritt er in den Ruhestand und übergibt das Bürgermeister-Amt an Andreas Metz.

Diesen Ruhestand genießt er mit Ehefrau Ilona, mit der er seit 46 Jahren verheiratet ist (Sohn Alexander feierte übrigens am Freitag seinen „38.“). Eines der gemeinsamen Hobbys der Esches ist das Tanzen. Seit 23 Jahren sind sie im Tanzkreis der VHS in Ilvesheim engagiert – „aktuell natürlich mit coronabedingter Pause“.

Wie oft ist er noch in Ilvesheim? „Überraschend oft“, lacht Esche. Bei Bürgern, Vereinen und Veranstaltungen der Inselgemeinde bleibt er nämlich ein gerngesehener Gast. In ihrem Namen wird sein Nachfolger Andreas Metz ihm Glückwünsche in Rheinau-Süd überbringen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.06.2020