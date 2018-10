Wahrung der Tradition steht an oberster Stelle

Zu bayerischen Schmankerln und reichlich Maß Bier hat am vergangenen Samstag der Karnevalverein (KV) Insulana im eigenen Vereinsheim in Ilvesheim eingeladen. Anlass war das zweite Oktoberfest, das der KV seit 2017 jährlich veranstaltet. Dabei wurde allerhand geboten: Neben traditionell hausgemachter Kost sorgte vor allem das DJ-Ötzi-Double, der Tal Ötzi, für jede Menge ausgelassene Stimmung bei den Gästen.

Insgesamt zählte das Fest rund 150 Besucher aus Ilvesheim und den Karnevalvereinen der Region. „Es ist schön, dass wir Stammgäste haben, die auch immer wieder kommen“, meint Bianca Erbs, die Sitzungspräsidentin des Vereins, im Gespräch mit dem „MM“. Besonders die Hausmannskost sieht sie als herausragendes Merkmal der Insulana, weshalb die Gäste auch immer wieder zu Veranstaltungen des Vereins kommen.

Dabei lobte Erbs auch das Engagement der Vereinsmitglieder, die sich nicht selten für Veranstaltungen „Urlaub nehmen, um mithelfen zu können“. Diese fleißige Mitarbeit der Mitglieder sei allerdings auch dringend nötig – denn der Verein brauche Geld, um die teuren Gardekleider für die Fastnacht finanzieren zu können.

Mit seinen Aktivitäten hat sich der KV Insulana voll und ganz der Wahrung der Tradition verpflichtet. Das ist auch der Grund, warum der Fasnachtsverein überhaupt neben seinen Hauptaktivitäten in der Faschingszeit nun auch das Oktoberfest im Herbst organisiert.

Dabei durfte auch das für Oktoberfeste typische Trinkspiel „Nageln“ nicht fehlen. Bei diesem wird ein großer Holzklotz aufgebaut, in dem einige Nägel stecken. „Wer es schafft, mit drei Hammerschlägen einen der Nägel vollständig zu versenken, bekommt einen Kurzen ausgeschenkt“, erklärt David Heid, der zweite Vorsitzender des Vereins, das Spiel mit einem Schmunzeln.

Bereits am frühen Abend war das Vereinsheim mit Gästen gefüllt. Und einige Paare gaben ausgelassene Tänze auf der großen Fläche in der Mitte des Raumes zum Besten. Bis in die Abendstunden wurde derart fröhlich geschunkelt und gefeiert. tr

