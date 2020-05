Was wird aus der Bücherei?

Zum Artikel „Beschluss zu Bücherei vertagt“ vom 12. Mai:

Wie wichtig für eine Gemeinde wie Ilvesheim die Bücherei ist, zeigte sich bei der Bestell- und Bring-Aktion zu Zeiten der Corona-Pandemie. Das Angebot von Frau Weibel wurde sehr gut angenommen und die Idee hoch gelobt. Seit Dezember 2019 ist die ohnehin auf zwei Jahre befristete Stelle durch die Kündigung der Mitarbeiterin verwaist, es erfolgte keine Stellenausschreibung.

Auch nach der Kündigung der verbliebenen Mitarbeiterin im Januar 2020 wurde die Stelle nicht ausgeschrieben, daher ist ab Mitte August 2020 die Gemeindebücherei ohne Personal. Im Mannheimer Morgen vom 14. März spricht Bürgermeister Metz davon, dass ihm die Zukunft der Gemeindebücherei am Herzen liege und man sich „Zeit nehmen müsse, um zu diskutieren,was wir wollen.“ Und nun vertagen in der vergangenen Gemeinderatssitzung alle Fraktionen einschließlich des Bürgermeisters den Antrag der Grünen auf „Fortführung und Aufrechterhaltung der Gemeindebücherei“ mit der Begründung „Corona-Pandemie“! Hier hätte ich zumindest vom Bürgermeister ein klares Bekenntnis zur Gemeindebücherei erwartet. Die Corona-Krise ist irgendwann vorbei, doch was ist dann mit der Gemeindebücherei Ilvesheim?

Info: Original-Artikel unter https://bit.ly/2XiXmsV

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.05.2020