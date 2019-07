Wehr bei Rauch und Wasser gefordert

Die Freiwillige Feuerwehr Ilvesheim war in der Schloss-Schule Ilvesheim gefordert. Erste Erkundungsmaßnahmen im Bereich mit den ausgelösten Rauchmeldern ergaben, dass ein Schulungsraum verraucht war. Vorsorglich wurde ein Löschangriff aufgebaut und zwei Trupps unter Atemschutz nahmen die Brandbekämpfung auf und suchten das Gebäude ab. Glücklicherweise stellte sich rasch heraus, dass wahrscheinlich verschmorte Bauteile in einem Computer ursächlich für die sichtliche Verrauchung waren. Nachdem Computerreste ins Freie gebracht worden waren, wurde der Raum eingehend mit der Wärmebildkamera überprüft und Lüftungsmaßnahmen eingeleitet.

Parallel zum Einsatz in der Schloss-Schule ging im Gerätehaus die Meldung ein, dass am Kindergarten Rappelkiste im Rasenbereich massiv Wasser austritt und in das Gebäude zu laufen drohe. Die vom Einsatz in der Schloss-Schule abgezogenen Kräfte konnten das Problem rasch durch Schließen eines Wasseranschlusses beheben. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.07.2019