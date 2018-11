Weihnachtsmarkt in der Scheune

Der MGV Germania Ilvesheim lädt am Samstag, 1. Dezember, wieder in die Berthold‘sche Scheune in der Hauptstraße 22 zum Weihnachtsmarkt ein. Im vorweihnachtlichen Ambiente werden an 15 Ständen die verschiedensten Artikel angeboten. Kunsthandwerk und Weihnachtliches stehen dabei im Vordergrund. Der Nikolaus hat seinen Besuch fest zugesagt. Die Germania-Köche verwöhnen ihre Gäste mit Schupfnudeln, Wintereintopf, Bratwürsten oder Frikadellen. Auch der Kaffee wird dampfen. Kuchen sowie Waffeln werden die Schleckermäuler erfreuen. Für Kinder gibt es einen Basteltisch. Der Weihnachtsmarkt ist von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Am 8. Dezember trifft sich die Germania ab 18 Uhr zur Weihnachtsfeier in der Mehrzweckhalle. neu

