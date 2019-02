Weinwanderung mit Vogelfreunden

Auch in diesem Jahr stehen wieder viele Termine für den Verein der Vogelfreunde und Vogelschutz in Ilvesheim an. Am Samstag, 9. Februar, geht es um 13.30 Uhr mit Schnittmaßnahmen an der Vogelweide los. Der Verein hat für das Jahr 2019 sechs Arbeitseinsätze geplant. Der erste findet am Samstag, 6. April, um 10 Uhr statt. Auch die jährliche Ostereiersuche wird dieses Jahr wieder angeboten. Im Juli betreiben die Vogelfreunde einen Infostand bei der Jubiläumsveranstaltung des Heidelberger Tierschutzvereins Straßenkatzen. Der September steht ganz im Zeichen des Apfels. Am 6. und 7. September laufen die Vorbereitungen für das große Apfelsaftfest. Dieses findet am 8. September, um 11 Uhr statt. Am Samstag, 5. Oktober, steht die Weinwanderung in Zusammenarbeit mit den Freien Wählern auf dem Programm. lkb

