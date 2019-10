Weinwanderung zu vier Stationen

Nach dem großen Erfolg vom vergangenen Jahr folgt die Wiederholung: Am Samstag, 5. Oktober, laden die Freien Wähler, der Hundesportverein, die Garten- und die Vogelfreunde zur zweiten Ilvesheimer Weinwanderung ein. Die Veranstaltung beginnt um 11 und endet um 18 Uhr. Die Freien Wähler empfangen durstige und hungrige Besucher auf dem Gelände des Kaninchenzuchtvereins. Der Hundesportverein öffnet sein Gelände am Neckarbogen. Die Gartenfreunde heißen Besucher in ihrer Anlage am Neckar-Kanal willkommen. Der Verein der Vogelfreunde bietet Wein und hausgemachte Suppe auf der Vereinsanlage Vogelweide an. neu

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.10.2019