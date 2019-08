Wer macht das Dorf schöner?

Wer sich am Blumenschmuckwettbewerb in Ilvesheim beteiligen möchte, der muss sich sputen. Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Ilvesheim sowie die Gemeindeverwaltung, die den Wettbewerb organisieren, teilen mit, dass sich Interessenten nur noch bis Freitag, 9. August, anmelden können. Die geplante Teilnahme tut man dem OGV-Vorsitzenden Dieter Bühler, Deidesheimer Straße 6, unter der Telefonnummer 0621-494829, kund. Bewertet werden Vorgärten, Gärten sowie Balkon- und Blumenkästen, die von öffentlichen Straßen und Wegen eingesehen werden können.

Bekannt ist der Wettbewerb unter dem Motto „Unser Dorf soll schöner werden!“ In diesem Jahr rufen der Obst- und Gartenbauverein sowie die Verwaltung zum 53. Mal die Mitbürger zur Teilnahme am Blumenschmuck-Wettbewerb auf. Alle Teilnehmer können so zur Verschönerung des Ortsbildes beitragen. Die Veranstalter hoffen auf viele bunte Beiträge. Sie laden die Teilnehmer jährlich auch zu einer geselligen Veranstaltung ein. Hier werden die erfolgreichsten Hobbygärtner ausgezeichnet. Am Sonntag, 20. Oktober, sind die Teilnehmer ab 14.30 Uhr hierzu ins Aurelia-Sängerheim eingeladen. Bei der Veranstaltung werden die Hobbygärtner als auch Baumpaten gewürdigt. Im vergangenen Jahr empfingen 37 Teilnehmer sowie 15 Baumpaten den Dank der Gemeinde. 14 Sonderpreisträger freuten sich zusätzlich über einen Gutschein. neu

