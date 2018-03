Wie Kinder ihre Gemeinde sehen

Anzeige

Mit einem Blick auf das „Jetzt“ in Ilvesheim präsentierten die Heinrich-Vetter-Stiftung, die beiden Schulen und die Gemeindebücherei ein Buch der jüngsten Ilvesheimer Generation. Anlässlich des 1250-jährigen Gemeindejubiläums im Jahr 2016 wurde das Projekt „So sehen Kinder ihre Heimatgemeinde“ angestoßen, welches nun in dem Werk „Mein Ilvesheim“ seine Vollendung fand. Auf 320 Seiten zeigen die Schüler der Klassen 1-4 der Friedrich-Ebert-Schule, die Grundschulförderklasse, Kinder der Schlossschule Ilvesheim, wie auch die Teilnehmer des Schreibwettbewerbs in Schrift und Bild Ilvesheim aus ihrer Sicht, was sie schätzen und was ihnen wichtig ist.

Der Ort wird geschätzt

Nicht verwunderlich ist, dass bei den Lieblingsplätzen das Eiscafé Leone, dicht gefolgt von der alla hopp!-Anlage ganz weit vorne liegt. Interessant ist, dass die kleinen Einwohner neben dem großen Freizeitangebot der Inselgemeinde auch den Ort Ilvesheim an sich sehr schätzen. Sie erfreuen sich des vielen Grüns und des eigenen Gartens. Und sie loben, dass die Gemeinde nicht schmutzig ist und nicht so sehr nach Abgasen stinkt. Sie freuen sich, dass ihre Freunde und Freundinnen in der Nähe wohnen. Eigene Erlebnisse und Fantasiegeschichten füllen das Buch ebenso wie Reime. An den Schreibfehlern sollte sich derweil niemand stören, sie machen das Buch authentisch und sind dem Alter der Autoren und Autorinnen geschuldet.

Prof. Dr. Peter Frankenberg und Hartwig Trinkaus von der Heinrich-Vetter-Stiftung, der die Buchvorstellung moderierte, dankten allen Beteiligten, die dieses Projekt möglich gemacht haben. Alles begann mit einem Schreibwettbewerb für Kinder, den die Gemeindebücherei unter Regina Weibel mit der Heinrich-Vetter-Stiftung ausrichtete. Eine Anfrage an die beiden Schulen vor Ort ob der Teilnahme fand großen Anklang. Lehrerin Ute Raible, die das Projekt in der Friedrich-Ebert-Schule mitbegleitet hatte, empfand es als „genialen Schreibanlass für die Kinder, die als Autoren ein richtiges Buch mitgestaltet haben, für alle eine tolle Erinnerung“. Die Inklusionskinder seien hier ebenso begeistert dabei gewesen wie auch die Flüchtlingskinder.