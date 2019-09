„Wie könnte der Weg verlaufen?“

„Wir wollen die Bevölkerung mitnehmen.“ Axel Speer, Referatsleiter beim Regierungspräsidium Karlsruhe, stellte in Ilvesheim klar, dass für den Radschnellweg zwischen Heidelberg und Mannheim zwar eine Vorzugsvariante stehe, die aber variiert werden könne. Bei der Detailplanung gebe es genügend „kleinräumige Möglichkeiten“, erläuterte der Leiter der Straßenplanung. Dazu zählte er die Änderung von Teilabschnitten, wie den von Ilvesheim und Ladenburg. „Wir sind am Anfang der Planung,“ motivierte der Fachmann die zahlreichen Bürger zur Teilnahme. Diese machten regen Gebrauch davon, äußerten Bedenken und schlugen alternative Routen vor. Katharina Kuch vom Regierungspräsidium zeigte sich nach knapp zweistündiger Veranstaltung sehr zufrieden über „viele konstruktive Hinweise.“ Sie werden in die Planung miteinfließen.

Am Wendehammer in der Siemensstraße hatten sich knapp 100 Personen eingefunden. Vertreter des Regierungspräsidiums, des Planungsbüros und eines Moderationsteams informierten Kommunalpolitiker mit Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz und seinem Ladenburger Kollegen Stefan Schmutz an der Spitze sowie viele interessierte Ilvesheimer über das Pilotprojekt Radschnellweg. „Wie könnte der Weg in Ilvesheim am besten verlaufen?“ Die Ilvesheimer gaben gerne Antworten. Die aktuelle Trasse führt von Feudenheim kommend durch die Feudenheimer Straße, in die Goethestraße und am Neckar-Kanal entlang nach Ladenburg.

Zu stark befahren

Die Feudenheimer Straße ist vielen Bürgern zu belebt. Zuviel Kfz-Verkehr würde Radfahrer gefährden, gaben sie bedenken. Die Goethestraße sei ebenso stark befahren und zudem recht eng. Außerdem gebe es in dieser Straße Altenheime und einen Kindergarten. Mithin frequentierten viele ältere Bürger die Gehwege. „Diese Bürgersteige werden von Autos oftmals befahren, um schnell an entgegenkommenden Pkw vorbeizukommen,“ äußerte sich eine Frau besorgt. Den Weg entlang des Neckar-Kanals nach Ladenburg kritisierten Teilnehmer als zu eng, gerade in der Höhe der Kiesladestelle.

Es gab alternative Vorschläge, die geprüft werden. Nicht wenige Ilvesheimer nannten den Weg entlang des Neckar-Kanals schon ab der Autobahnbrücke, von Feudenheim kommend, als Lösung. Am Kanal entlang könnte der Radschnellweg nach Ladenburg führen, so die Vorstellung der Bürger. Eine Frau gab zu bedenken, dass der Weg schmal sei und dass er von zahlreichen Fußgängern genutzt werde. „Das spricht dann eigentlich gegen diese Variante,“ machte ein Fachmann klar.

„Gibt es entlang des Neckars eine Absturzsicherung?,“ wollte ein älterer Herr wissen. Die Frage wurde verneint, weil man sich noch nicht in der Detailplanung befinde. Sehr sachlich wurde vor Ort diskutiert. Die Bürger machten ihre Anregungen, die das Regierungspräsidium zum Teil schon erreicht haben. Alternativen werden in Erwägung gezogen, so Speer. „Es kann durchaus sein, dass man nicht durch die Goethestraße fährt,“ machte er den Kritikern Hoffnung. „Warum sind wir nicht auf der anderen Seite?,“ wollte ein junger Mann wissen. Weil es hier mehrere Naturschutz- und europäische Schutzgebiete gebe, so die Antwort. Ein Bürger schlug eine ganz andere Variante vor: Aus Feudenheim kommend kurz nach der Brücke links abbiegen auf den Feldweg, am Friedhof vorbei, gerade aus durchs Baugebiet Mahrgrund Richtung Neckar-Kanal. „Wir können auch nach Norden schauen, sehen aber aktuell keinen Gewinn,“ äußerte sich Katrin Zima von Planungsbüro zu diesem Vorschlag.

Am Kanal entlang

Der Tross bewegte sich auf dem Fahrrad durch die Goethestraße und die Feudenheimer Straße Richtung Lidl-Parkplatz und Blumenverkaufsstelle. „Sie haben jetzt den Ist-Zustand erfahren,“ konstatierte Moderator Alex Kapp. Die Problematik wurde allgemein erkannt, was bei den Planern zur Erkenntnis führte, dass man die Strecke sicherer machen müsse. Der Rückweg zum Ausgangspunkt führte über den von vielen Bürgern favorisierten Weg entlang des Neckar-Kanals.

