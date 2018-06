Anzeige

„Wir können ein paar Pakete schnüren“. Die CDU-Landtagsabgeordnete Julia Philippi ging nach ihrem Antrittsbesuch nicht mit leeren Händen aus dem Ilvesheimer Rathaus. Bürgermeister Andreas Metz hatte sie mit zahlreichen Themen und Wünschen eingedeckt.

„Wie werden die Radwege künftig geführt“? Das Ortsoberhaupt vermisst hier Informationen. Hintergrund sind Planungen des Landes für einen Radschnellweg durch Ilvesheimer Gebiet entlang des Neckarkanals vom Neubaugebiet Mahrgrund bis nach Ladenburg. Der Weg nördlich des Kanals sei in der Prüfung, war zu hören. Am Herzen liegt dem Ortsoberhaupt ein sicherer Schulweg nach Ladenburg. Genutzt werde der Weg entlang des Neckars, so Metz. „Ein schöner Weg mit Nachteilen“, so Metz weiter. Denn bei Hochwasser könne die Verbindung nicht genutzt werden.

Ein heißes Thema ist auch die Schlagkraft der Freiwilligen Feuerwehren, im Speziellen zur Tageszeit. Früher, so Metz, bildeten Landwirte und Handwerker das Rückgrat der Wehr. Das sei, zumindest in Ilvesheim, nicht mehr der Fall, führte das Ortsoberhaupt aus. Zum Ehrenamt könne man niemanden zwingen. Aber Lösungen müssen her, erhofft sich Metz Unterstützung von der Landtagsabgeordneten. Und er ist sich sicher, dass das Problem viele Gemeinden betreffe.