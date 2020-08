Wie zu Churfürsts Zeiten

Wenn Carl Theodor Mitte des 18. Jahrhunderts bis 1777 in den heißen Monaten von der Schwetzinger Sommerresidenz aus die Kurpfalz regierte, dann ließ er zu manchem Fest im Park das „Orchester des Churfürsten“ aufspielen. Gewiss waren dabei auch Franz Xaver Richters (1717 bis 1757) drei Sätze Allegro, Andante und Presto der Sinfonie in G-Dur, zu hören – ohne Verstärker, ganz und gar akustisch.

Ein solches Vergnügen erlebten nun auch, mit angemessenem Abstand und Masken, mehr als hundert Gäste in zwei Konzerten im weitläufigen Garten der Ilvesheimer Heinrich-Vetter-Stiftung. Hier nutzte das Kurpfälzische Kammerorchester (KKO) nach Corona-Pause die Erfahrung von Stiftungsorganisatorin Antje Geiter mit der bewährten Hygienekonzeption, um regelkonform auftreten zu können. Daher bedankte sich zu Beginn auch der Vorstandsvorsitzende der Vetter-Stiftung, Professor Peter Frankenberg, nicht nur beim KKO und dessen Geschäftsführerin Gabriele Gefäller, sondern auch bei Antje Geiter und ihrem Team. Frankenbergs Gruß galt allen Gästen, darunter der Vorsitzende des KKO-Trägervereins Dietmar von Hoyningen-Huene.

Sie alle hörten, geleitet von Chefdirigent Paul Meyer, 1965 in Muhlhouse geboren, nach Richter nun die drei Mozartsätze des Divertimento in D-Dur (KV 136). Carl Theodor hatte Wolfgang Amadeus Mozart, der 1777 etliche Konzerte am Hof gab, noch selbst erlebt. Auch die Schatten suchenden Zuhörer erfreuten sich an diesem Stück. Die überraschend gute Akustik unter dem Nussbaum im Vetter-Park konnten auch die Nachbarschaft sowie die Bewohner des angrenzenden Regine-Kaufmann-Seniorenhauses genießen.

Mit anhaltendem Beifall verabschiedete das Publikum das Orchester, als es die Serenade für Streicher in C-Dur, Opus 48 von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, eine 1880 uraufgeführte Komposition spätromantischer Musik, mit dem vierten Satz, dem großen Finale, abschloss. Allenthalben war zu hören, dass man solcherlei Konzerte gerne hier in Ilvesheim öfter genießen möchte. Antje Geiter und Gabriele Gefäller haben es notiert. sane

