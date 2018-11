Wieder Musik und Texte im Advent

Die evangelische Kirchengemeinde Ilvesheim lädt in der Vorweihnachtszeit wieder zu „Musik und Texten im Advent“ ein. Die Reihe unterhält die Kirchenbesucher an den folgenden vier Freitagen. Auftakt ist am 30. November um 19 Uhr. Auf dem Programm stehen die Musik von Amelie Gubbe (Violine), Hannah Kühn (Violine) und Dieter Kegelmann (Orgelpositiv) sowie die Texte von Eva Weisser. Am 7. Dezember hören die Gäste Susanne, Alexandra und Renate Kummer, die jeweils Saxofon spielen. Andreas Weisbrod zeichnet für die Texte verantwortlich.

Am 14. Dezember sorgen Andreas Wendolsky, Louise, Marlene und Fiona Edler für die Musik. Gesang und verschiedene Instrumente werden zu hören sein. Die Texte kommen von Eva Weisser. Am 21. Dezember spielen Dirk Mauler (Gitarre), Frank Kern (Gitarre) und Jörg Osterspey (Saxofon). Astrid Anders singt, Michael Timmermann trägt die Texte vor. neu

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018