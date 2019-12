„Wir freuen uns, dass es bald losgeht“

Der Abriss des stillgelegten Freibads in Ilvesheim rückt näher. Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag den Auftrag für den Abbruch der Anlage erteilt. Eine Firma aus Grünstadt erhielt den Zuschlag. Sie legte das günstigste Angebot vor. Acht Firmen hatten sich beworben.

Mit etwas mehr als 125 000 Euro liegt der Preis deutlich unter dem zuvor veranschlagten Betrag. Dieser war von einem Planungsbüro mit rund 360 000 Euro angegeben worden. „Es ist schön, mal ein Angebot vorliegen zu haben, das günstiger ist. Hoffentlich bleiben uns aber kostspielige Nachträge erspart“, sagte Ralf Kohl (CDU). Er sei froh, dass die Arbeiten bald beginnen könnten. Dem schloss sich Peter Riemensperger von den Freien Wählern an. Sein Wortbeitrag war knapp und deutlich: „Wir freuen uns, dass es jetzt losgeht.“

Laut Vorlage der Verwaltung sei der Abbruch des alten Freibades unstrittig, da es wegen der zahlreichen Schäden keine sinnvolle Verwertung für Gebäude und Becken mehr gebe. Dieser Ansicht schlossen sich die Gemeinderäte an. „Da das Gelände ja weiter genutzt werden soll, ist es auch wichtig für die Sicherheit, dass die Anlage richtig zurückgebaut wird“, sagte Grünen-Fraktionschef Michael Haug. Auch die CDU-Fraktion betonte, wie wichtig der Sicherheitsaspekt sei. „Die Baustelle muss sicher eingehaust werden, um zu verhindern, dass Leute auf dem Gelände herumklettern“, sagte Ralf Kohl.

Manche Fraktionen zeigten sich zunächst überrascht, dass der jetzige Preis so viel günstiger sei als zuvor veranschlagt. Bürgermeister Andreas Metz versicherte, dass die Verwaltung in einem Bietergespräch mit der Firma das Angebot gründlich geprüft habe. „Zudem haben wir sichergestellt, dass die Baustoffe danach von der Firma verwertet werden“, sagte Metz.

Leitung muss verlegt werden

Im April sollen die Arbeiten beginnen. Grund dafür ist laut Verwaltung, dass zuvor eine Trinkwasserleitung verlegt werden muss. Den Auftrag dafür hatte das Gremium in seiner November-Sitzung erteilt.

Gemeinderat Rolf Sauer (SPD) gab der Verwaltung noch einen Wunsch mit auf den Weg. „Bitte sorgen Sie dafür, dass sich die Bauzeit nicht zu sehr in die Länge zieht. Wenn der intensive Lkw-Verkehr zu lange andauert, kann das sehr störend sein“, sagte er.

