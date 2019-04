„Wir werden keine Mittel fürs Kombibad erhalten“

„Ilvesheim ist nicht dabei. Wir werden keine Mittel fürs Kombibad aus Berlin erhalten“. Knapp teilte Bürgermeister Andreas Metz dem Verwaltungsausschuss am Donnerstagabend eine aktuelle Entscheidung mit, auf die die Kommune mit Spannung gewartet hatte. Die Gemeinde hatte sich am Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ beteiligt.

Fördergelder von bis vier Millionen Euro wurden Kommunen für die Bereiche Sport, Jugend und Kultur in Aussicht gestellt. 1300 Anträge gingen beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung ein. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat die Förderung von 186 kommunalen Projekten beschlossen. Von Aichwald bis Zwönitz dürfen sich 186 Gemeinden über insgesamt 300 Millionen Euro freuen. Auf der Insel-Gemeinde ist man enttäuscht, wie Bürgermeister Andreas Metz gestern auf Anfrage des „MM“ äußerte. „Die Enttäuschung ist um so größer, weil wir ein gutes Konzept vorgelegt haben“, ergänzt Bauamtsleiter Pascal Tholé.

„Die gucken in die Röhre“

70 Prozent der Badbesucher kommen aus Mannheim, weiß Andreas Metz um die Statistik im Hallen- und Freibad. „Die gucken jetzt auch in die Röhre“, so sein Kommentar. Apropos: Die Stadt Mannheim zählt zu den Auserwählten. Die Quadratestadt erhält für die Sanierung der Sporthalle und Freisportflächen der Gesamtschule Herzogenried einen Zuschuss in Höhe von fast vier Millionen Euro. Zwar ist die Enttäuschung auf der Insel groß. „Doch die Finanzierung für den ersten Bauabschnitt des Kombibads (Hallenbad) war eh nicht auf eine mögliche Förderung durch Berlin ausgerichtet“, erklärt Bürgermeister Metz die Planung. „Die Nichtberücksichtigung hat keine Auswirkung aufs Kombibad“, so Metz weiter. Wenn aber aus Berlin Gelder geflossen wären, dann hätte die Kommune beide Bauabschnitte (Hallenbad und Freibad) verwirklichen können, macht das Ortsoberhaupt die Tragweite deutlich. Das einzige Gute sei, dass man jetzt wisse, woran man ist, so Metz weiter. Die Wartezeit sei vorüber.

Wie bekannt hat die Kommune aus Finanzierungsgründen das 15- Millionen-Euro-Projekt in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. In der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2019 findet das Kombibad, respektive der erste Bauabschnitt, seine Erwähnung. Für das Jahr 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von fünf Millionen Euro für die Einrichtung eingeplant. Für die Finanzierung könnte auch der Erlös aus dem Verkauf des Hallenbadgeländes eingesetzt werden, denkt die Verwaltung über eine weitere Geldquelle nach. Die SPD und die Freien Wähler nebst der Verwaltung halten an der Freizeiteinrichtung nach wie vor fest. Sie sehen auch die Finanzierung gesichert. Dies tut die CDU seit Mai vergangenen Jahres nicht mehr. Die Grünen waren von Beginn an gegen das kombinierte Projekt. Aus diesem Grund haben sowohl die CDU als auch die Grünen gegen den Haushalt 2019 gestimmt.

Wie geht es weiter? Der Abbruch des Freibads ist beschlossene Sache. Noch in diesem Jahr wird die stillgelegte Freizeiteinrichtung dem Erdboden gleich gemacht. Aktuell wird der Bauantrag ausgearbeitet. Im Jahr 2020 könnten die ersten Bautätigkeiten aufgenommen werden. Hierfür ist jedoch noch einmal ein Ratsbeschluss vonnöten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.04.2019