Wird die Abstimmung wiederholt?

Ein Nachspiel hatte in der jüngsten Sitzung des Ilvesheimer Verwaltungsausschusses (VA) ein Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung vom 27. September dieses Jahres. Es ging um das geplante Kombibad. Die Ratsmehrheit von Freien Wählern und SPD hat eine modifizierte Planung in Auftrag gegeben (wir berichteten).

Während der Debatte hat die CDU-Fraktion einen Antrag auf Vertagung gestellt, über den diskutiert, aber letztendlich nicht abgestimmt wurde. Die Ratsmehrheit hatte sich aber gegen die Vertagung ausgesprochen. Nach der Sitzung hat CDU-Fraktionssprecherin Katharina Kohlbrenner Bürgermeister Andreas Metz schriftlich aufgefordert, den Vorgang klar zu stellen und zu prüfen, ob die Beschlussfassung gültig sei. Dies wurde getan. Laut dem Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises hätte über den Geschäftsordnungsantrag abgestimmt werden müssen.

Allerdings haben Verstöße gegen die Geschäftsordnung nicht die Rechtswidrigkeit der Gemeinderatsbeschlüsse zur Folge, führt das Amt aus. Der Beschluss ist also gültig. Der Bürgermeister ist daher nicht verpflichtet, dem Beschluss zu widersprechen. In der jüngsten VA-Sitzung ist Bürgermeister Andreas Metz zunächst auf die Thematik Vertagung eingegangen. Danach kann vor dem Eintritt in die Tagesordnung die Vertagung eines Punktes beantragt werden. Ein TOP kann aber auch nach Aufruf und während der Beratung durch einen Antrag zur Geschäftsordnung vertagt werden, führte Metz aus.

Üblicherweise werde ein Antrag zur Geschäftsordnung durch das Heben beider Hände sichtbar signalisiert, so Metz weiter. Auch wenn der Beschluss vom 27. September formal gültig sei, so wolle er dennoch den Punkt auf die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung aufnehmen, argumentierte Metz. Rolf Sauer (SPD) riet davon ab, zumal die Gültigkeit des Beschlusses bestätigt wurde. Er war nicht der Meinung, dass man den Punkt wieder auf die Tagesordnung stellen könne.

Günter Tschitschke (Freie Wähler) erinnerte, dass der Antrag der CDU auf Vertagung gar keine Chance gehabt hätte. „Legt die CDU Wert darauf, das Thema neu aufzurollen?“, fragte der FW-Sprecher in Richtung Christdemokraten. Dominik Dieter (CDU) ließ keinen Kompromiss zu. Der Antrag stehe noch im Raum, weil über diesen nicht nach den Regeln der Geschäftsordnung abgestimmt wurde, so der CDU-Sprecher. „Es steht uns gut an, dass wir darüber nochmals abstimmen“, unterstützte Michael Haug von den Grünen die Christdemokraten. Bevor Bürgermeister Andreas Metz allerdings den Punkt „Neubau eines Kombibades/Aktualisierung der Entwurfsplanung nach Beteiligung der Öffentlichkeit“ erneut auf die Tagesordnung setzt, will er sich beim Landratsamt vergewissern, ob dies den Richtlinien entspricht.

Für das Kombibad haben sich Bürger ausgesprochen. Der entsprechende Bürgerentscheid hat noch bis zum 13. Dezember Gültigkeit.

