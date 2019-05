Wirkt sich Kombibad auf Ergebnis aus?

Hat das dominierende Wahlkampfthema Kombibad Auswirkungen auf das Ergebnis bei den Gemeinderatswahlen in Ilvesheim? Diese Frage wird am Sonntag an den Urnen in der Friedrich-Ebert-Schule im Mühlenweg 71 beantwortet. 7337 Wahlberechtigte sind aufgerufen, über die Zusammensetzung des Gemeinderats zu entscheiden. Aktuell sind die Freien Wähler mit sechs Sitzen die stärkste Fraktion. Sie erreichten vor fünf Jahren fast 31 Prozent der Stimmen. Die Rathauspartei ist ein Verfechter des Kombibads. Die CDU, die die Freizeiteinrichtung aus finanziellen Gründen ablehnt, kam beim vergangenen Urnengang auf 28 Prozent der Stimmen. Das reichte für fünf Plätze im Kommunalparlament. Mit knapp 27 Prozent der Stimmen kam auch die SPD auf fünf Sitze. Die Sozialdemokraten plädieren vehement für das Kombibad. Die Grünen erreichten fast 13 Prozentpunkte, was ihnen zwei Sitze brachte. Die Ökopartei lehnt aus finanziellen Gründen das Kombibad ab, macht sich aber für ein Freibad stark.

Bis gestern hatten 1643 Bürger die Briefwahl für die Kreistags- und Gemeinderatswahl beantragt, für die Europawahl waren es 1623. Die Gemeinde zählt nur die Europawahl am Sonntag aus. Wahlleiter Marc Schneider rechnet mit dem Ergebnis zwischen 19 und 19.30 Uhr. Im Multifunktionsraum der Schule können Bürger die Auszählung mitverfolgen. Die Stimmen für die Kreistags- und Gemeinderatswahl werden im Rathaus am Montag, 27. Mai, ermittelt. Gegen 11 Uhr ist mit Ergebnissen für den Kreistag, gegen 14 Uhr für den Gemeinderat zu rechnen. Nach jedem erfassten Wahlbezirk wird das Ergebnis im Sitzungssaal des Ilvesheimer Rathauses präsentiert. Der Wahlausschuss, der am Montag öffentlich um 18 Uhr im Sitzungssaal tagt, stellt die Ergebnisse der Kreistags- und Gemeinderatswahl fest.

Das Rathaus ist am Montag wegen der Auszählung ganztägig geschlossen. Es können auch keine Telefonate entgegengenommen werden, gibt die Verwaltung zur Auskunft. Am Sonntag als auch am Montag sind jeweils knapp 50 Wahlhelfer im Einsatz. neu

