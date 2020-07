WLAN ist freigeschaltet

Das öffentliche Internet in Ilvesheim ist nun offiziell in Betrieb. Bei einem Pressetermin am Mittwoch stellten Bürgermeister Andreas Metz, der IT-Beauftragte der Gemeinde, Marcel Armbrust, und Mario Urmitzer, zuständiger Projektmanager des Anbieters The Cloud Network das Angebot vor. Bereits seit einigen Tagen können sich die Bürger mit ihrem Smartphone oder Laptop in das Netzwerk einwählen

