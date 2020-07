Wohnhaus-Anbau genehmigt

Einstimmig hat der Technische Ausschuss des Ilvesheimer Gemeinderates den Anbau eines Einfamilienhauses in der Wormser Straße genehmigt. Das neue Gebäude soll ein flaches Dach bekommen. Es hat zwei Etagen und wird voraussichtlich 5,60 Meter breit sowie 5,30 Meter lang werden. Die Höhe beträgt 6,80 Meter. Vorgabe der Verwaltung war, dass sich das Gebäude nach Art und Nutzung in die Umgebung einfügen muss. In der unmittelbaren Umgebung gibt es mehrere Häuser, die bereits einen ähnlichen Anbau haben. Daher sei das Vorhaben unproblematisch, so die Verwaltung. Diese Ansicht schien der Ausschuss zu teilen, denn das Einverständnis wurde ohne Diskussion erteilt. tge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.07.2020