Wunschzettel am Weihnachtsbaum

Die Ilvesheimer Bürgerhilfe veranstaltet in diesem Jahr zum ersten Mal eine „Ilvesheimer Weihnachtswunschbaum-Aktion“. Das teilte Eckhard Wagner mit. Kinder aus bedürftigen Familien in der Inselgemeinde sollen so ein kleines Weihnachtsgeschenk erhalten. Ab der Woche des 23. November werden die Wunschzettel dieser Kinder am Weihnachtsbaum im Rathaus hängen.

Die Zettel erhalten die Eltern über die Sozialarbeiterin im Rathaus, die Verantwortlichen der Kindergärten oder die Bürgerhilfe. Die Bürger können sich dann am Weihnachtsbaum im Rathaus einen Wunschzettel aussuchen und den dann Wunsch erfüllen, also das Geschenk für das Kind besorgen und ins Rathaus bringen. Die Sozialarbeiterin nimmt es entgegen und leitet es anschließend an das Kind weiter. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.11.2020