Yoga für Menschen ab 50

Yoga hält fit und schafft zugleich Ruhe und Entspannung. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet nun Kurse für über-50-Jährige an. Das Besondere: Die Termine finden immer mit einem Stuhl statt und sind so für viele Menschen einfacher. Der erste von zehn Kursen ist am Mittwoch, 8. Januar 2020, der letzte Termin ist am 18. März 2020. Am Aschermittwoch, 26. Februar 2020, fällt der Kurs aus. Veranstaltungsort ist das Bürgerhaus „Hirsch“ in der Hauptstraße 9 (Räume des DRK Ilvesheim). Beginn ist immer um 16.30 Uhr. Der Kurs dauert eine Stunde. Die Kosten liegen bei 90 Euro pro Person. Anmeldung und weitere Informationen bei Manuela Förg unter 0163/736 05 32, beim DRK-Ilvesheim unter 0621/44 59 84 38 oder nach einer Mail an info@yoga-zuhause.de. tge

