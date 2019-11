Yvonne I. regiert die Narren

Um punkt 19.31 Uhr ging es los, und der Karnevalsverein Insulana eröffnete mit zahlreichen Fastnachtsbegeisterten die diesjährige Kampagne. Angeführt von der ersten Vorsitzenden des Vereins, Sabine Grözinger-Dambach, zogen alle Garden neben dem Elferrat in die voll besetzte Ilvesheimer Mehrzweckhalle ein, bevor die Minigarde den Abend mit einem Schautanz als Holländerinnen eröffneten. Mit einem überaus stolzen Lächeln im Gesicht stellten sie sich mit der Unterstützung von Sitzungspräsidentin Bianca Erbs dem begeisterten Publikum vor.

Nach der Begrüßung durch die erste Vorsitzende, die vor allem den stellvertretenden Ilvesheimer Bürgermeister Günther Tschitschke willkommen hieß, stellte sie die Elferratsanwärter Helen Franke und Marko Schindler vor, wie auch die Elferräte Lars und Juliane van der Raij. Letztere begleiten ab dieser Kampagne die Prinzessin als hauptamtliche Ritter. Tschitschke war an diesem Abend schließlich nicht ohne Grund da: Yvonne Tschitschke wurde nämlich als neue Prinzessin gekürt. Bevor der erste Höhepunkt des Abends nahte - die Inthronisation der Kinderprinzessin Liv-Marleen I. von Zwirn und Klang, aus dem Hause Rudolph – zeigte die Jugendgarde ihren tollen und gut einstudierten Marschtanz.

Aufgeregt stellte sich die frisch gekürte Kinderprinzessin mit ihrer Amtsantrittsrede dem Publikum vor. Auf überflüssige Geschenke verzichtete sie. Stattdessen sammelte sie Geld für die Kinder- und Jugendpsychiatrie des Zentralinstituts für seelische Gesundheit Mannheim. Zu Ehren der Kindertollität zeigte Aleyna Akca anschließend ihren Mariechentanz, was für sie eine Premiere war. Nachdem sich das Publikum bei einem herzhaften Buffet stärken konnte, folgte der Auftritt des versierten Tanzmariechens Lynn Zimmermann bevor schließlich der Höhepunkt des Abends nahte: Während die Spannung beim Publikum stieg, schloss sich der große Vorhang und per Videoübertragung wurden die Zuschauer an einen anderen Ort versetzt, einen Flughafen.

Prinzessin sammelt Spenden

Als sich der Vorhang öffnete, kam Prinzessin Yvonne I. vom goldenen Kranich mit ihren hauptamtlichen Rittern, wie auch den Kampagnenrittern Isabell und Christian Kliebisch zum Vorschein. Auch sie verzichtete auf jegliche Geschenke und sammelt stattdessen für bedürftige Ilvesheimer Bürger. Ihr zu Ehren trat das Tanzmariechen Celina Bauer auf. Ganz getreu dem Motto „Eine Reise um die Welt“ zeigten die Mystic-Women ihren Schautanz „Göttinnen“.

Einen grandiosen Abschlusstanz lieferte die Aktivengarde mit ihrem Tanz ab, bei dem Lynn Zimmermann zeigte, dass sie nicht nur die Beine in die Luft werfen, sondern auch singen kann. Schon jetzt bedankte sich die amtierende Prinzessin für die Unterstützung des Vereins und freute sich auf eine spannende und schöne Kampagne. niz

