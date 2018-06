Zu klanglicher Höchstform aufgelaufen

Anzeige

Dann ging es auch schon beschwingt musikalisch weiter. Es folgte von Boris Koschewnikow seine Sinfonie Nr. 3, genannt Die Slawische. Und was waren das für zauberhafte Klänge, vielleicht gerade so, wie man sich slawische Musik vorstellt enorm rhythmisch, aufstrahlend und dann doch wieder ganz anders energiegeladen und verspielt, mit Pathos und mächtigen Paukenschlägen. Ein herrliches Zusammenspiel, scheinbar so leicht geführt vonTobias Mahl und doch mit fester Hand – auch wenn die Notenblätter im Wind flogen und gerettet werden mussten.

Mit den Armenischen Tänzen von Aram Khachaturian begab sich das Orchester auf eine musikalische Reise in den Orient des gewaltigen russischen Reiches, wie Tobias Mahl erklärte. Überhaupt lenkte der Dirigent nicht nur seine Musiker mit gekonnter Hand, er führte auch überaus launig durch das Programm, das mit dem mitreißenden Marsch Opus 99 von Sergei Prokofjew weiterging.

Virtuoser Abschluss

Dann folgte ein in Deutschland nahezu unbekanntes Werk von Schostakowitsch, das aber in seiner russischen Heimat sehr populär sei, wie Mahl anmerkte. Die Volkstänze 1. Satz, die sehr anmutig und lebhaft daherkamen, ganz weit weg von der berühmten Melancholie der russischen Seele. Passend zum Abschluss noch zwei kurze Stücke von Leonard Bernstein, eine kleine Reminiszenz an den berühmten Komponisten, der in diesem Sommer seinen 100. Geburtstag feiern würde und der ja bekanntlich russische Wurzeln hat.

Als Zugabe schenkten die Musiker des Sinfonischen Blasorchesters den Zuhörern noch eine außergewöhnliche Komposition von Bin Kaneda, einem japanischen Komponisten, basierend auf einem Kinderlied. Und der Abend fand in diesem entzückend gespielten, leicht exzentrischen Werk seinen virtuosen Abschluss. wei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.06.2018