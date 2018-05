Zuhause werden die Tasten noch bedient

Anzeige

Der „Mann am Klavier“ feiert am heutigen Samstag, 19. Mai, seinen 90. Geburtstag. Viele Zeitgenossen in der Region – vor allem aber die Ilvesheimer – ahnen, dass das Geburtstagskind nur Eduard Grabinger sein kann. Richtig! Als Spross einer Sänger- und Solistenfamilie ist „Edi“, wie er von vielen Menschen liebevoll genannt wird, als Musiker bekannt geworden – auch wenn er den Beruf des Kunstglasers ausübte. Schon mit 13 Jahren bediente Grabinger die Kirchenorgel. Mit den Drei Teddys feierte der Mann am Klavier in ganz Deutschland sowie im benachbarten Ausland Erfolge.

Das hinderte den Jubilar aber nicht, auch auf der Insel musikalisch tätig zu sein. Knapp 40 Jahre dirigierte er den katholischen Kirchenchor, rund 50 Jahre war er Organist in St. Peter. Er war auch mal Dirigent beim MGV Aurelia und dem MGV Germania sowie dem Karnevalverein Insulana eng verbunden. Der Sängerbund Seckenheim schätzte ebenso die Fähigkeiten des rührigen Ilvesheimers.

Für so viel bürgerschaftliches Engagement wurde Eduard Grabinger 1988 mit dem Fischernachen des BdS ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr erhielt er die Ehrennadel, die höchste Auszeichnung der Gemeinde. Viele Jahre begleitete er die Ilvesheimer Künstler Regina und Hugo Steegmüller. Heute bedient Eduard Grabinger nur noch das Klavier in seiner Wohnung. Wegen eines Nierenversagens muss er seit 2014 dreimal in der Woche zur Dialyse.