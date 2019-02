Die Theatergruppe des MGV Aurelia Ilvesheim steht in diesem Jahr zum 40. Mal auf der Bühne. Dieses Ereignis will das Ensemble auch mit einer Fotoausstellung im Foyer der Mehrzweckhalle würdigen. Die Bilder vergangener Tage und Stücke werden mit Sicherheit das Interesse der Besucher wecken. Natürlich steht die Laienspielgruppe auch wieder auf der Bühne mit einer abendfüllenden Komödie. Die Premiere findet am Samstag, 30. März, statt. Der Vorhang hebt sich um 19 Uhr. Gespielt wird zusätzlich am Sonntag, 31. März, ab 17 Uhr, am Samstag, 6. April, ab 19 Uhr und am Sonntag, 7. April, ab 17 Uhr.

Aufgeführt wird das Stück „Für seine Familie kann man nichts“. Fans der Theatergruppe wird die Komödie bekannt vorkommen. In der Tat, das Theaterstück aus der Feder von Hans Schimmel wurde von den Ilvesheimern schon einmal im Jahre 2014 aufgeführt. „Sie werden einige altbekannte Schauspieler, einige neue Akteure und einen Überraschungsgast mit einer „tragenden“ Rolle sehen“, verspricht das Aurelia-Ensemble. Zu den Akteuren zählen Kerstin Freihaut, Sandra Friedmann, Sandra Stickel, Sarah Ottinger, Monika Ottinger, Mario Schaden, Holger Spies, Hänsi Sturz und Bernhard Ries. Regie führt Christine Dörsam.

Der Vorverkauf startet am Samstag, 9. März, von 8.30 bis 11 Uhr im Aurelia-Sängerheim, Ilvesheim, Kanzelbachstraße 34. Erwachsene zahlen zwölf Euro, Ermäßigte sechs Euro. Ab Montag, 11. März, können die restlichen Tickets in der Schloss-Apotheke (für die Aufführungen am 30. und 31. März) sowie bei Getränke Wagner (für den 6. und 7. April) erworben werden. neu

