Zum Jubiläum geht es vier Tage nach Chécy

Die Vereinsvertretersitzung im Bürgerhaus Hirsch in Ilvesheim wurde neben der Terminkoordinierung der Vereine von zwei Punkten beherrscht. Bevor diese angesprochen wurden, wurden die Kontaktdaten der Ansprechpartner der Vereine abgeglichen. Einige Vereine waren am Dienstag nicht vertreten. Liegt das eventuell daran, dass die der Gemeinde zur Verfügung stehenden Daten nicht mehr aktuell sind und die Vereine so nicht erreicht werden konnten? Bürgermeister Andreas Metz bittet auf diesem Wege, Veränderungen doch zeitnah zu melden.

Zur Versammlung: Im nächsten Jahr feiert Ilvesheim mit der französischen Partnergemeinde Chécy den 25. Geburtstag. Vom 30. Mai bis 2. Juni sind die Bürger Ilvesheims nach Chécy eingeladen. „Jeder kann mit“, betont Bürgermeister Andreas Metz. Als Unterkünfte stehen zahlreiche Quartiere in Familien zur Verfügung. Alternativ können natürlich auch Zimmer in Hotels gebucht werden. Einen Höhepunkt wird ein Konzert am 1. Juni in der Kirche bilden.

Der ehemalige Leiter der Musikschule, Philippe Gabez, hat dieses schon „organisiert“. Zu hören gibt es unter anderem Stücke von Mendelssohn, die aber auch sehr gut geeignet sind, von Chören gesanglich begleitet zu werden. Alle Chöre Ilvesheims, ob einzeln oder zusammen als „freie Chöre“ sind eingeladen. Und natürlich auch, wer einmal in einem „Projektchor“ singen möchte. Voraussetzung ist lediglich, dass ein Dirigent gefunden und mit diesem geprobt wird. Ilvesheim soll schließlich stimmlich-harmonisch brillieren. Musik ist außerdem ein hervorragendes Medium, um mit Anderen in Kontakt zu kommen. Auch ein Schüleraustausch steht in 2019 wieder an.

Strand-Bar gut angenommen

Weiteres Thema in der Sitzung war die Nutzung des Freibadgeländes. Das Bad ist nicht zu sanieren! Was nicht heißt, dass das Gelände nicht zu nutzen ist. In diesem Jahr richtete ein Ilvesheimer Betrieb eine Beach-Bar ein, die sehr gut angenommen wurde. Der Betreiber denkt an eine Wiederholung. Das Schwimmbecken ist eingezäunt. Hier sollte nichts passieren. Da Toiletten vorhanden sind, das Areal für Freizeitaktivitäten wie Mittelalter-Fest, Zeltlager oder einen Weihnachtsmarkt. Noch sind aber keine Reservierungen eingegangen.

Die nächste Sitzung der Vereinsvertreter findet am 27. Dezember statt. Den Abschluss fand die Sitzung im Heimatmuseum, wo sich die Vereinsvertreter zwischen mehr als 300 Bierkrügen austauschten.

Termine September: 27. Vdk Treff, 27. Schloss-Schule, öffentliche Gemeinderatssitzung, 30. MGV Aurelia, Konzert 50 Jahre Dirigat Peter Imhof.

Oktober: 3. Schloss-Schule, Maus-Türöffnertage für Kinder, 3. SPD, Jazz im Hirsch, 5. Kath. Frauenkreis, Ladies Night, Filmabend für Frauen, 6. Vogelfreunde, Arbeitseinsatz, 7. Evangelische Kirchengemeinde, Gemeindefest an Erntedank, 12. Freiwillige Feuerwehr, Jahreshauptübung.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.09.2018