Zum Jubiläum wird gemeinsam gesungen

Bei der letzten Vereinsvertretersitzung im Jahr 2018, zu der die Gemeinde Ilvesheim ins Feuerwehrgerätehaus eingeladen hatte, war das 25. Jubiläum der Partnerschaft zwischen Ilvesheim und Chécy im nächsten Jahr ein Thema. Bürgermeister Andreas Metz informierte, dass der Geburtstag vom 30. Mai bis 2. Juni gefeiert werde. Es werde eine Jubiläumsbusfahrt nach Chécy organisiert. Interessenten seien gerne eingeladen mitzufahren, hoffte das Ortsoberhaupt auf große Resonanz.

Geplant sei samstags ein gemeinsames Konzert in der Kirche mit Orchester und einem gemischten Chor aus französischen und deutschen Sängern. Zu hören gebe es ein Stück von Felix Mendelssohn Bartholdy und Paul Puget. Mit Elisabeth Nadler habe man eine Übungsleiterin gefunden, die den Projektchor auf das bevorstehende Ereignis vorbereiten wird. Die Proben werden am 16. März beginnen. Bei dem Projektchor könne jeder mitmachen, auch wenn man bisher noch nicht im Chor gesungen hat. Metz wies auch auf den gut funktionierenden Schüleraustausch zwischen dem Feudenheimer Gymnasium und dem Collège Pierre Mendes France in Chécy sowie dem der Musikschulen der Partnergemeinden hin. Geplant sei auch ein Austausch zwischen jungen Fußballern.

Jugendliche beteiligen

Thema war auch eine regelmäßige Zusammenkunft von Jugendvertretern der Vereine. In der Gemeindeordnung sei festgeschrieben, dass Kinder, respektive Jugendliche an der politischen Willensbildung zu beteiligen seien. Es sei jedoch nicht festgelegt, wie dies zu erfolgen habe. Bürgermeister Andreas Metz ließ wissen, dass man in der Vergangenheit Jugendliche an Entscheidungsprozessen regelmäßig beteiligt habe, wenn sie unmittelbar davon betroffen waren – wie beispielsweise bei der Planung der alla hopp!-Anlage, dem Leitbild 2.0 der Gemeinde und beim Schwimmbad mit einem Workshop der Ideensammlung.

Auch der Jugendgemeinderat sei eine Art Beteiligungsform, die jedoch in Ilvesheim nach einiger Zeit immer wieder einschlafe, führte Andreas Metz aus. Das Gemeindeoberhaupt informierte über einen angenommenen Antrag der CDU, der eine Jugendbeteiligung beim Schaffen eines Treffpunktes im Bereich des Neckarvorlandes vorsehe. Als weiteren Punkt enthielt dieser Antrag den Vorschlag nach Vorbild der Vereinsvertreterversammlung eine regelmäßige Zusammenkunft der Jugendvertreter aller Vereine zum Ziel des Austausches und der Kooperation mit einem Vertreter der Gemeinde zu initiieren.

Wichtig sei zunächst festzustellen, welche Ilvesheimer Vereine eine eigene Jugendabteilung haben und wie diese organisiert sei. Die Jugendlichen sollten bei diesen Treffs selbst ihre Ideen vortragen und gegebenenfalls mit dem Jugendwart, beziehungsweise anderen Verantwortlichen zu diesen Treffen kommen. Solche Treffen seien auch eine Möglichkeit der politischen Beteiligung von Jugendlichen. Bürgermeister Andreas Metz: „Ziel ist es ein solches Treffen zunächst zu organisieren, um zu sehen wie die Jugendarbeit in den Vereinen erfolgt“. Das erste Treffen soll im ersten Quartal 2019 erfolgen. Beim anschließenden Meinungsaustausch wurden die unterschiedlichsten Erfahrungen bezüglich Jugendbeteiligung und der anfänglichen Euphorie der Jugendlichen ausgetauscht.

Für Ehrungsabend anmelden

Joachim Peters von der VHS informierte über das neue Programmheft. Er wies auf die neuen Öffnungszeiten der Außenstelle Ilvesheim hin. Die Vereinsvertreter tauschten sich auch über die Umsetzung und die gemachten Erfahrungen mit der neuen Datenschutzgrundverordnung aus. Bürgermeister Andreas Metz erinnerte außerdem an den Ehrungsabend der Gemeinde am 22. März. Bis zum 20. Januar 2019 können Vorschläge gemacht werden, welche Andrea Fischer-Soyez (andrea.fischer-soyez@ilvesheim.de) entgegennimmt. Gastgeber der nächsten Vereinsvertretersitzung am 26. März 2019 um 19 Uhr sind die Freien Wähler. (Wir werden noch berichten.) fase

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.12.2018