Zwei besondere Ereignisse

Ein besonderes Ereignis folgt dem anderen in Ilvesheims Hauptstraße 32. Vor wenigen Tagen haben Michael Kirchknopf und seine Ehefrau Theresia, eine geborene Dorn, das Fest der eisernen Hochzeit gefeiert. Am heutigen Donnerstag begeht Michael Kirchknopf seinen 90. Geburtstag.

Der Jubilar wurde am 17. Oktober 1929 in Agendorf/Ungarn geboren. Mit Theresia trat er vor 65 Jahren am 25. September 1954 in der evangelischen Stadtkirche in Ellwangen vor den Traualtar. Drei Jahre später ließen sich der Gipser Michel und die Textilvorarbeiterin Resl in Ilvesheim nieder. Der Pferdefreund Michael war nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem er schon als Zwölfjähriger an die Front geschickt worden war, aus seiner ungarischen Heimat vertrieben worden. Mit seiner Mutter und zwei Brüdern landete er schließlich mittellos in Röttingen/Ostalbkreis. Der Vater war aus dem Krieg nicht mehr zurückgekehrt. Schmerzlich die Vertreibung durch Russen, der Verlust des Vaters und der Landwirtschaft.

Seit 62 Jahren auf der Insel

Im Ostalbkreis lernte Michael Kirchknopf seine spätere Ehefrau kennen. Das Paar siedelte vor 62 Jahren von Schwabsberg-Buch wegen der Arbeit auf die Insel um. Den Beruf des Gipsers führte der Jubilar mit viel Leidenschaft bis ins Rentenalter bei Emil Löschmann aus. Zusammen mit seinem Schwager Michael Dorn, alias Maler Michel, war der Gipser Michel auf Baustellen ein gern gesehener Handwerker.

Michael Kirchknopfs Frau indessen kümmerte sich um die Wäsche der Ilvesheimer. An der heimischen Adresse in der Hauptstraße hatte das Paar einen Bügelservice eröffnet. 40 Jahre öffnete die Heißmangel, in der viele Ilvesheimer aus- und eingingen und so manches Gespräch pflegten. Zwei Söhne hat das Paar. Michael und Hansjürgen wurden die sportlichen Gene des Vaters in die Wiege gelegt. Beide Kinder absolvierten sehr erfolgreiche Handballer-Karrieren. Hansjürgen spielte sogar in der 1. Bundesliga. Darauf können die Eltern mit Recht stolz sein.

Sohn Michael, Ehrenmitglied der Spielvereinigung Ilvesheim, engagiert sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich bei den SpVgg-Handballern, unter anderem als Co-Trainer der 1. Damenmannschaft. Hier hat der Torhüter auch seine Tochter Christina unter den Fittichen, die und als reaktionsstarke Torhüterin ein großer Rückhalt ihrer Mannschaft ist. Christina wird ihrem Opa ebenso gratulieren wie die drei weiteren Enkelkinder Claudia, Michael und Jan.

Der Familienhalt im Hause Kirchknopf ist groß, woran Sohn Michael und Schwiegertochter Regina, die ebenso in der Hauptstraße 32 wohnen, maßgeblichen Anteil haben. Die Familie ist samt einer Pflegerin gefordert, weil die Mutter und Schwiegermutter Theresia gesundheitlich sehr angeschlagen ist. Jubilar Michael ist nach einem Sturz, bei dem er sich eine Beckenringfraktur zugezogen hat, langsam auf dem Weg der Besserung. neu

