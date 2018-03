Anzeige

Glimpflich verlaufen ist gestern ein Zimmerbrand in der Maikammerer Straße von Ilvesheim. Aus der Dachgeschosswohnung wurde eine Person von der Freiwilligen Feuerwehr Ilvesheim ins Freie geführt und dem Rettungsdienst übergeben. Zudem wurden zwei Hasen gerettet. Die Brandursache wird noch ermittelt. Die Feuerwehr vermutet einen technischen Defekt.

Piepsende Rauchmelder hatten Anwohner des Hauses auf einen Brand in einer der Wohnungen aufmerksam gemacht. Als die Feuerwehr Ilvesheim eintraf, hatten fast alle Bewohner das Gebäude schon verlassen. Da nicht genau bekannt war, ob sich noch Personen in der Brandwohnung befanden, drangen zwei Trupps in die Wohnung vor und die Drehleiter wurde an einem der Fenster in Stellung gebracht. Parallel dazu wurde auch die Feuerwehr Ladenburg hinzualarmiert. Während die Wohnung abgesucht wurde und erste Brandbekämpfungsmaßnahmen liefen, kontrollierten weitere Kräfte den Treppenraum und die restlichen Wohneinheiten. Nach eingehenden Lüftungsmaßnahmen und der Nachkontrolle mittels einer Wärmebildkamera wurde die durch den Brandrauch unbewohnbar gewordene Wohnung der Polizei übergeben. Das Sozialamt der Gemeinde Ilvesheim wurde informiert, um gegebenenfalls Ersatzwohnraum für die betroffenen Personen zu organisieren. Die Feuerwehren Ilvesheim und Ladenburg waren mit sechs Fahrzeugen und über 30 Einsatzkräften vor Ort. red/neu