Zwischen Tränen und Freude

„Ich habe jetzt erstmal den Plan, keinen Plan zu haben“, sagt Eva Weisser, Pfarrerin der Martin-Luther-Kirche in Ilvesheim. Am Sonntag, 22. Juli, um 18 Uhr wird sie nach 15 Jahren in der Gemeinde verabschiedet. Sie habe sich für zwei Jahre beurlauben lassen, um mehr Zeit mit ihrer Familie, vor allem ihren Kindern, verbringen zu können. Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden. Die Stellenausschreibung läuft noch bis Mitte Juli, wie die Dekanin des Kirchenbezirks Ladenburg-Weinheim, Monika Lehmann-Etzelmüller, informiert.

Eva Weisser wurde in Mannheim geboren, wuchs in Edingen auf und ging in Ladenburg zur Schule. Nach ihrem Studium in Heidelberg und Bern und einer Anstellung im Schwarzwald habe es sie wieder in die Region gezogen. Die Stelle in Ilvesheim sei besonders reizvoll gewesen, da sie die Kinder- und Jugendarbeit wieder aufbauen konnte. Dazu seien in anderthalb Jahrzehnten einige Projekte angestoßen worden. So gebe es Angebote vom Krabbel- bis zum Familiengottesdienst zu bestimmen Anlässen wie Erntedank. „Die Kinder sollen wissen: Das ist meine Kirche, hier bin ich zu Hause.“ In den vergangenen Jahren wurde im hinteren Teil der Kirche eine Krabbelecke errichtet. Hier können Eltern ihre Kinder mit Spielzeugen beruhigen, falls der Gottesdienst zu lange geht.

Prägende Eindrücke

Auch die Zusammenarbeit mit dem Kinderhaus Sonnenburg sei immer ein schönes Erlebnis. Sowohl die Erwachsenen als auch die Jugendlichen würden sich in Form von Projekten oder Betreuung der Konfirmanden immer wieder beteiligen. „Gemeinde heißt auch: Da kommen Menschen mit ihren eigenen Kompetenzen und können sich einbringen“, beschreibt Weisser und betont, wie selbstständig sich viele Ilvesheimer engagieren. Es sei auch nicht ein einzelner Moment gewesen, der sie geprägt habe, sondern viele Menschen und Begegnungen. Vor allem Gespräche rund um Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen hätten viele Eindrücke hinterlassen.