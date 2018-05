2000 Kilometer als Ansporn

Anzeige

Das Ereignis ist längst ein Selbstläufer, das Runden-Drehen seit langem der Renner im Stadtteil-Kalender: Bewohner und Freunde des Jungbusch sind am Sonntag, 6. Mai, erneut eingeladen, beim Spendenlauf „Runtegrate“ möglichst viele Kilometer durch die Straßen des Stadtteils zu drehen. Der Lauf startet um 14 Uhr am Freizeitgelände Werftstraße. Erwartet werden über 400 Mitwirkende. Das Ereignis zugunsten der Stadtteilarbeit findet bereits zum achten Mal statt. Und: Aufgrund des stets wachsenden Erfolges denken die Veranstalter über eine Ausweitung nach.

„Eine Option ist, den Runtegrate auf ganz Mannheim zu erweitern“, sagt Claus von Riegen, Mitinitiator und Absolvent der Mannheim Business School. Mittlerweile werde das Ereignis breit getragen. „Das ist für uns alle supermotivierend“, so von Riegen. Alle Läufer suchen sich vorab persönliche Sponsoren, die für jeden gelaufenen Kilometer einen bestimmten Geldbetrag leisten. Wer keine Unterstützer findet, kann sich an das Gemeinschaftszentrum in der Jungbuschstraße wenden. Die ein Kilometer lange Strecke führt durch Beil-, Böck- und Hafenstraße, mit Verkehrsbehinderungen muss dort zwischen 13.30 und 17 Uhr gerechnet werden. Anschließend sind alle Beteiligten von 15.30 bis 18 Uhr zu einem Fest mit Siegerehrung auf das Freizeitgelände an der Turnhalle eingeladen. Es wird wieder der Busch-Läufer des Jahres gekürt.

Erlös für die Bildungsarbeit

Mit dem Spendenerlös wollen die Veranstalter die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen aus dem Stadtteil verbessern. Organisiert wird das Ereignis von der DJK Jungbusch, dem Gemeinschaftszentrum, der Mannheim Business School und vielen weiteren Gruppen. Gemeinsam möchte man in diesem Jahr die 2000-Kilometer-Marke knacken. „Im vergangenen Jahr haben 331 Läuferinnen und Läufer in 25 Teams das gesetzte Ziel von 1 750 Kilometer deutlich übertroffen und einen Gesamtspendenerlös in Höhe von 9000 Euro erlaufen. Gemeinsam wird es uns gelingen, in diesem Jahr die 2000-Kilometer-Marke zu knacken“, zeigt sich Quartiermanager Michael Scheuermann im Namen der Veranstalter selbstbewusst.