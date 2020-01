Afrikanische Erzählkunst

Kritische Anmerkung eines aufmerksamen Jungen: „Eine Hase kann nicht sprechen.“ Die Erklärung seiner Mutter: „Im Märchen kann er das.“ Mit dieser Auskunft war Jonathan (6 Jahre) einverstanden und bereit, zusammen mit mehr als 50 Kindern und Erwachsenen in der Musikbibliothek im Dalberghaus die aufregende Geschichte zu erleben, wie der listige Hase aus purer Freude die anderen Tiere übers Ohr haut, um die Trommel zu schlagen.

Das geschah im afrikanischen Märchen „Trommel der Tiere“. In der Reihe „Livemusik in der Musikbibliothek“ gab Künstler Al Zanabili in der Tradition eines afrikanischen Barden Märchen aus Burkina Faso erst eine Erzählung für Kinder wieder und danach ein weiteres Märchen – und zwar für Erwachsene: „Zankolon und sein Hund“. Eine Geschichte darüber, wie der Taugenichts Zankolon mithilfe eines Hundes doch noch sein Glück findet.

Poetische Sprache

Beide Märchen stammen aus dem Buch „Die Verlobte des Marabut“, das der Künstler im „Eine Welt Laden“ entdeckt hat. Die Märchen bezauberten durch ihre poetische und farbenfrohe Sprache, die den Zuhörern die Welt Afrikas plastisch vor Augen führte. Al Zanabilis afrikanische Lieblingsmärchen erzählen von schlauen Hasen, naiven Affen, hinterhältigen Hyänen und stolzen Löwen. Von einem Hund, der die Zukunft voraussagen kann oder einem Menschen, dessen Liebe zum vierbeinigen Freund über den Tod hinausgeht.

Wunderschön war das Märchen „Die Trommel der Tiere“, wie es Bruder Hase immer wieder gelang, die anderen Tiere übers Ohr zu hauen und die Trommel zu schlagen. So wunderschön, dass alle verzaubert waren. Doch weil der Hase nichts zur Herstellung des Instrumentes beigetragen hatte, wurde er von den anderen Tieren gefangen genommen und zum Tode verurteilt. Mit einer List gelang es ihm aber, seiner Hinrichtung zu entgehen.

Die Märchen erhoben die Zuschauer gleich einer Wolke in andere Sphären. Sie trugen das Publikum in ein unbekanntes, mystisches Afrika, voller Magie und Träume. Al Zanabili bewies seine geniale Erzählkunst nur mit Sprache, Gesten, Mimik und Lautmalereien. Mit Trommeln, Rasseln, den Hülsenfrüchten des Flammenbaums und weiterer kleiner Percussion ließ er seine spannenden Geschichten lebendig werden.

Da trampelte der Elefant, der Löwe schlich auf seinen Tatzen, der Affe kreischte faxenmachend vom Baum herab und dann lief den Zuhörern auch noch eine bösartige Hyäne über den Weg. Seine lebhafte Erzählweise war mitreißend und lud die Zuhörer zum Mitmachen ein.

Zuhörer machen mit

Wie in Afrika gab es nicht nur einen Erzähler, sondern der Zuhörer ist gleichzeitig auch Erzähler. Die Kinder identifizierten sich im Zuhören mit dem Helden, erlebten ihn, als lebte er in ihnen selbst. Alle wirkten beim Märchen mit. So wurde das Märchen zu einem fesselnden Erlebnis. Am Schluss tanzten alle Kinder zur Trommelmusik von Al Zanabili. Außerdem durften die Kinder alle einmal die fremden Instrumente auf dem Tisch des Erzählers betrachten, sie in die Hände nehmen und ausprobieren.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.01.2020