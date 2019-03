Amüsante Suche nach Goethes Großvater

Wer ist Friedrich Georg Göthé? Der gelernte Schneidermeister war elegant, mehrsprachig, gebildet und vor allem reich – „eine Art Karl Lagerfeld von Frankfurt“. Ohne ihn hätte sich sein Sohn Johann Caspar Goethe nicht weitgehend auf die Erziehung und Bildung seiner Kinder konzentrieren können, hätte es vermutlich auch den Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe nicht gegeben. Doch der berühmte Enkel unterschlug in „Dichtung und Wahrheit“ sogar den Namen des „verdammten Schneiders“.

In nachgetragener Gerechtigkeit beleuchtet das Autorentrio Heiner Boehncke, Hans Sarkowicz und Joachim Seng in ihrem Buch „Monsieur Göthé – Goethes unbekannter Großvater“ den großen Unbekannten in Goethes Stammbaum. Im Rahmen einer Lesung der Mannheimer Literaturinitiative LeseZeichen! von Helen Heberer und Raimund Gründler, die ihre Heimat in der Alten Sternwarte hat und zum Verein Stadtbild gehört, stellte Literaturprofessor Heiner Boehncke jetzt im Café Herrdegen den Verschollenen vor und förderte dabei schöne Geschichten aus dem Leben des umtriebigen Schneidermeisters sowie späteren Gastwirtes und Weinhändlers ans Licht, dessen Gerissenheit seinem Urenkel den Weg zum Klassiker ebnete.

Mehr als 40 Zuhörer konnte Helen Heberer bei der spannenden, unterhaltsamen und amüsanten Zeitreise in schöner Kaffeehaus-Atmosphäre im Carl Theodor Saal des ältesten Cafés in Mannheim begrüßen. „Das Haus hat es schon gegeben zur Zeit Goethes, der mehrfach Mannheim besuchte“, sagte Heberer. Boehnke schilderte, wie schwer sich die Suche nach Friedrich Georg Göthé gestaltete. Es gibt kaum Spuren von ihm, außer dem Taufregister, Gerichtsakten, seinem Sterbebrief und einer Wandtafel in Frankfurt in der Nähe des Parkhauses Hauptwache, wo sich sein Atelier befand. Goethes Großvater wurde 1657 in Kannawurf/Thüringen geboren und auf den Namen Friedrich Georg Göthe getauft.

Durch Frankreich gewandert

Doch der Sohn eines Hufschmieds blieb nicht in Thüringen. Er wurde auch nicht Schmied, wie seine Brüder. Denn er war klein und schmächtig, wie eine von ihm geschneiderte Weste im Haus am Hirschgraben in Frankfurt beweist. Er begann in Artern/Thüringen eine Tuchmacherlehre und suchte sein Glück als wandernder Geselle. Boehncke nahm die Zuhörer mit auf Göthes Wanderschaft durch Frankreich. Die neueste Mode und die besten Stoffe fand er in der Seidenstadt Lyon. Damit die Franzosen das „e“ am Ende seines Namens nicht verschluckten, setzte er einen Akzent darauf und nannte sich fortan Göthé. Nach dem Edikt von Nantes musste der Protestant Frankreich verlassen und kam nach Frankfurt am Main, wo er die Tochter eines Schneidermeisters heiratete und zu einem der wohlhabendsten Bürger Frankfurts wurde. Das vererbte Vermögen reichte auch für den Enkel Johann Wolfgang, der davon ein gutes Leben als Student führen konnte, aber nicht abstammen wollte vom Seidenschneider und Aufsteiger Göthé.

Boehncke führte die Zuhörer weit hinein in die Frankfurter Stadtgesellschaft des 18. Jahrhunderts. Sie war beherrscht vom Standesdünkel, von dem selbst der Genius sich nicht freimachen konnte. Dabei hatte er mehr mit Friedrich Georg Göthé gemein als ihm lieb war, wie seine Vorliebe für Wein und ausgefallene Kleidung. Am Bücherstand von Bücher Bender erwarben anschließend viele Besucher das Buch und ließen es signieren.

