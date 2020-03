Andelic löst Cademartori ab

Marko Andelic (Mitte) mit Nathalie Schnelle und Karim Baghlani. © SpD

Auf der Jahreshauptversammlung des größten SPD-Ortsvereins in Mannheim, der SPD Innenstadt-Jungbusch, wurde der Jurist Marko Andelic zum neuen Vorsitzenden gewählt. Stadträtin Isabel Cademartori hatte ihr Amt zur Verfügung gestellt und wird weiterhin als Beisitzerin im Vorstand vertreten sein, teilte die Partei jetzt mit.

Zahlreiche Mitglieder waren im Bildungszentrum Sanct Clara erschienen, um Stadträtin Isabel Cademartori für sechs Jahre als Ortsvereinsvorsitzende zu danken und einen neuen Vorstand zu wählen. In ihrem Rechenschaftsbericht verwies Cademartori darauf, dass es ihr stets ein Anliegen war, dass der Ortsverein in der Mitte der Gesellschaft verankert sei und wisse, was die Menschen im Stadtteil bewege, um dann gemeinsam mit ihnen für ihre Anliegen zu streiten. „Ein großer Erfolg ist die Aufwertung des Swansea-Platzes. Dafür haben wir zusammen mit vielen Bürgerinnen und Bürgern gekämpft.“, so Cademartori. Die Teilnahme am Nachtwandel im Jungbusch und beim Benefizlauf Runtegrate sind Bestandteil des Jahreskalenders. Politisch stehe der Ortsverein innerhalb der SPD für gelebte Vielfalt und ein friedliches Zusammenleben aller Menschen, wie auch für progressive und innovative Ideen. So werde schon seit Jahrzehnten eine autoarme Innenstadt gefordert. Mit langanhaltendem Applaus bedankten sich die Mitglieder bei Cademartori für ihren engagierten Einsatz als Vorsitzende.

Einstimmig gewählt

Ihr Nachfolger Marko Andelic wurde einstimmig gewählt. Der Jurist, der bislang als Beisitzer und Mitgliederbeauftragter im Ortsverein tätig war, versprach, sich dafür einzusetzen, dass die SPD in der Innenstadt und dem Jungbusch auch weiterhin eine starke Stimme habe: „Wir stehen nicht nur am Seitenrand, sondern wollen machen und einiges verändern“. Gerade in Zeiten des rechtsextremen Terrors, wie den Morden in Hanau, bei denen wieder Menschen aufgrund rassistischer Ideologien ermordet worden seien, sei es wichtig, sich gemeinsam rechten Parolen entgegen zu stemmen. „Ich bin glücklich, als neuer Ortsvereinsvorsitzender dabei ein so großartiges Team an meiner Seite zu haben“.

Zu Andelics Stellvertretern wurden Nathalie Schnelle und sein Kollege im Bezirksbeirat, Karim Baghlani, gewählt. Weitere Vorstandsmitglieder sind Theordor Serbul, Christina Atalay, Felix Bockmühl, Isabel Cademartori, Sebastian Camarero Garcia, Habibeh Darigh, Julius Förstel, Claudia Möller, Okan Sarioglu und Carolin Wichtermann.

Der Landtagsabgeordnete Boris Weirauch, der die Jahreshauptversammlung im Bildungszentrum Sanct Clara leitete, wünschte allen viel Erfolg und sagte seine Unterstützung zu. aph/red

