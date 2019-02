Andy Fite bei Jazz im Busch

Bei der Reihe Jazz im Busch gastiert am Donnerstag, 28. Februar, 20 Uhr, der amerikanische Jazzmusiker Andy Fite, der seit Jahrzehnten in Stockholm lebt, auf der Bühne im Schaufenster des Laboratorio 17, Jungbuschstraße 17. „Schlicht ein Wahnsinnsgitarrist, der mit Musikern wie Red Mitchell oder Billy Eckstine auf der Bühne stand, Komponist auf Augenhöhe mit den Größten des Jazz und dabei so unterhaltsam, dass man kaum glauben mag, dass das alles zusammen möglich sein kann. Ist es aber“, verspricht Organisator Steffen Rosskopf . Begleitet wird Fite von seinem kongenialen Duopartner Maurice Kühn am Kontrabass. aph

