Anhörung heute in N 1

Der Petitionsausschuss des Landtags will sich heute, Freitag, 11. Januar, ein Bild zum Thema Grillrauch in der City verschaffen. Dazu gibt es eine Anhörung mit Ortsbesichtigung ab 10 Uhr. Ausgangspunkt ist der Raum „Toulon“ im Stadthaus N1.

Der Grillrauch der Restaurants am Marktplatz ist ein Ärgernis (wir berichteten). Eine Bürgerinitiative hatte zuletzt eine Petition in der Sache an den zuständigen Ausschuss des Landtags gerichtet mit dem Ziel, die Grillrestaurants stärker gesetzlichen Vorgaben zu unterwerfen.

Bisher benötigt man weder eine besondere Erlaubnis nach dem Gaststättengesetz oder der Gewerbeordnung noch muss man sich an Grenzwerte richten. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.01.2019