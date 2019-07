Auch Frauen Imame bei Ditib

Das siebte Mannheimer Religionsgespräch im ökumenischen Bildungszentrum sanctclara drehte sich nicht nur um Glaubensfragen. Auch Wirtschaft, Umwelt und Politik standen im Fokus: Mikail Kibar ist der stellvertretende Vorsitzende der Türkisch Islamischen Gemeinde in Mannheim und stand Alt-Dekan Günter Eitenmüller Rede und Antwort. Denn auf der einen Seite ist die Ditib-Gemeinde mit der Yavuz-Sulta-Selim-Moschee „selbstverständliches Mitglied der Stadt“, so Joachim Vette bei der Einführung. Auch würden von ihr wichtige Impulse für die Gesellschaft ausgehen. Jedoch steht die Ditib auch der „heftig umstrittenen Person Erdogan nahe“, fügte Vette hinzu.

Frei erzogen

„Ich sage gerne, dass ich Mischlingskind bin.“ So stellte sich Kibar vor. Sein Vater kam als Gastarbeiter mit 14 Jahren nach Deutschland und heiratete später eine Deutsche. Vier Kinder hatte das Paar, von denen sich zwei für den Islam entschieden haben, eine wurde Christin und eine Agnostikerin. „Wir sind frei erzogen worden und konnten uns entscheiden. Es ist jedem frei gewesen, sich zu entscheiden. Es war ein Prozess der Entscheidung, in dem ich mich dann letztlich für den Islam entschieden habe.“

Eitenmüller wollte wissen, ob es im Islam auch einen antikapitalistischen Zug gäbe? „Ja, den gibt es. Viele Gebote im Islam sind Marktanreize, es gibt eine Vermögenssteuer in Höhe von 2,5 Prozent, mit der lässt man alle am Reichtum teilhaben“, so Kibars Antwort, „der Reichtum fließt von Reich nach Arm, damit die Schere nicht aufgeht.“

Auch die Bewegung „Fridays for Future“ war ein Thema, bei dem es um die Frage des Umweltschutzes im Islam ging. Da konnte Kibar zahlreiche Beispiele nennen, die von einem grünen Iftar ohne Plastikbesteck bis hin zu einem vegetarischen Fastenbrechen reichen. „Muslime sind aus dem Glauben heraus verpflichtet, die Umwelt zu schützen. Wir sind im Koran als die Stadthalter auf Erden beschrieben, wir müssen damit die Erde behüten.“

Eitenmüller beschrieb das als das Bewahren der Schöpfung. Der Islam sei emanzipatorisch, so wollte es Eitenmüller aus Gesprächen herausgehört haben. „Das ist ein wichtiges Thema“, wie Kibar antwortete, „wir müssen uns als Muslime zurückbesinnen, auf das, was uns der Islam über die Frau und die Familie gelehrt hat. Da muss die Frau 30 Meter hinter dem Mann laufen und das Mädchen wird gezwungen, Kopftuch zu tragen. Ja, das ist eine Pflicht im Islam. Der Trend geht in diese Richtung, das ist positiv.“

Seelsorger und Prediger

Kibar musste Eitenmüller bei der Rolle der Frau als Imam korrigieren. „Da muss ich ihnen widersprechen, ein Imam ist zwar Vorbeter und das tun nur die Männer, aber das ist die kleinste Funktion. Wir haben fünf Imame in unserer Moschee, drei davon sind Frauen. Auch meine Frau ist Imamin. Ein Imam ist auch ein Seelsorger und jemand, der den Menschen bei ihren theologischen Fragen weiterhilft. Das ist die eigentliche Kernaufgabe. Und da, in diesem Feld, sind Mann und Frau gleich.“

Mikail Kibar hat die unterschiedlichen Glaubensrichtungen im Islam kennengelernt und sich für eine Ditib-Moschee entschieden. „Ich habe mich aktiv für Ditib entschieden. Ich bin seit meinem 14. Lebensjahr ehrenamtlich tätigt, ich möchte mich nicht nur für die Muslime, sondern auch für die Gesamtgesellschaft einsetzen. Ditib hat die Infrastruktur und bietet eine Plattform, um sich einzusetzen. In der Ditib wird extrem viel für die Gesamtgesellschaft getan. Hier ist ein Potenzial, hier kann ich etwas bewegen, auch um das negative Bild geradezurücken.“

Die Mannheimer Moschee wurde in ihrer Entwicklung zu einer offenen, gläsernen Ditib-Moschee, aber sie wurde früher, auf dem Weg dorthin, auch massiv ausgebremst von offizieller Seite, wie Alt-Dekan Eitenmüller erklärte. In einem geschichtlichen Abriss zeigte Kibar die Entwicklung auf, als die ersten Imame nach Deutschland kamen. „Die Ditib ist gegründet worden, damit die Gastarbeiter ihre Religion ausleben können. Die Ditib-Imame deckten damals die religiösen Bedürfnisse der Gastarbeiter ab. Die bildeten das Rückgrat des Islamverständnisses. Und diese Imame haben ein gesundes Religionsverständnis, ohne Politik zu predigen. Politik ist Privatsache und hat nichts in der Moschee verloren.“

Mikail Kibar schloss die Diskussion mit einer Einladung an alle Menschen: „Die Moschee ist immer offen für alle. Kommen sie!“

