Auf Schallwellen davongetragen

Auf einem Tisch lag für die beiden Musiker eine Vielzahl an fremdländischen Instrumenten griffbereit aus, darunter ein gewaltiger Gong und ein Berimbau, also ein Musikbogen mit gespannter Saite und hohlem Kürbis als Resonanzkörper aus Brasilien. „Wir von der Soundoase haben bisher nicht viel live gespielt, das wollen wir nächstes Jahr ändern“, versprach Körpermusikerin Ulrike Gutzeit. Zusammen mit ihrem Kollegen Arnd Dumont gab die Künstlerin ein ungewöhnliches Konzert mit exotischen Instrumenten im Bibliothekslabor der Musikbibliothek im Dalberghaus N3,4.

Hypnotisierend

Mit einem orangefarbenen geriffelten Schlauch, den Ulrike Gutzeit über ihrem Kopf wie ein Lasso schleuderte, erzeugte die Musiktherapeutin einen brummenden und surrenden Ton. „Ich finde die Treppe ganz schön, man könnte sich darauf hinlegen, zum Chillen“, sprach Klangforscherin Gutzeit in Bezug auf die Sitzecke im Bibliothekslabor. Vor einem Jahr eröffneten Ulrike Gutzeit und Arnd Dumont die Soundoase in der Lameystraße zwischen Wasserturm und Nationaltheater, in jenen Räumlichkeiten, in denen Klangtherapeut Arnd Dumont zuvor jahrelang gewohnt hatte. Mit seinen ausländischen Instrumenten nahm das nach originellen Sounds suchende Duo die 19 Besucher auf eine Reise rund um den Erdball mit. Mit musikalischen Werkzeugen wie einer afrikanischen Jägerharfe namens Ngoni, der Meeresrauschen erzeugenden Trommel Ocean Drum und dem indischen Holzkoffer „Shrutibox“, den man einem Akkordeon ähnlich durch Ziehen öffnen und schließen muss. Zu diesem extraordinären Auftritt fallen dem Rezensenten beschreibende Attribute ein wie meditativ, versunken und hypnotisierend. Auf sanften Schallwellen trug das herkömmliche Taktmuster aufbrechende Duo die Zuhörer in andere Sphären. Besonders spannend klangen dabei die durchsichtigen Glasröhren, die Arnd Dumont mit einem Klöppel anschlug. Auf solchen Gegenständen lassen sich globale Ethno-Sounds zu Gehör bringen. Denn experimentelle Musik ist genau dann anregend, sobald sie sich eindeutigen Zuschreibungen entzieht. „Wenn jemand Fragen hat zu den Instrumenten, können wir etwas dazu erzählen“, ermutigte Körpermusikerin Ulrike Gutzeit das Publikum, nach dem Konzert auf das Zweigespann der am 16. September 2018 eröffneten Soundoase zuzugehen. In Verbindung mit dem exotischen Instrumentarium stimmten die Gastmusiker Ulrike Gutzeit und Arnd Dumont mystische Gesänge an, die sich wie eine Beschwörung anhörten. Kennengelernt haben sich Gutzeit und Dumont auf dem Musikfestival „Sommer Musik Fest“ (SMF), das früher in Nordhessen ansässig war und mittlerweile ins pfälzische Wolfstein umgezogen ist. „Der Arnd sammelt abgefahrene Instrumente und präsentiert diese auf seiner Facebook-Seite“, erläuterte Ulrike Gutzeit, die ursprünglich bei Kassel gelebt hat. „Wir geben in der Soundoase keinen klassischen Musikunterricht, sondern bieten Spielräume an“, schilderte die 53-Jährige, die seit 2017 in Mannheim lebt.

Tag der offenen Tür

Am Samstag, 30. November, feiert die Soundoase, der Raum für Leib und Seele, einen Tag der offenen Tür in der Lameystraße 8, von 14 bis 20 Uhr.

Info: Informationen unter www.soundoase-ma.de

