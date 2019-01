Ausgehviertel am Limit - „Stadtteil braucht Begrenzung“

Die heftigen Beschwerden der Bewohner im Jungbusch über zunehmenden nächtlichen Lärm stoßen bei den Verantwortlichen im Stadtteil und im Rathaus auf offene Ohren. Die gastronomische Entwicklung in dem Wohn- und Ausgehviertel müsse verträglich für alle gestaltet werden, sagte Quartiermanager Micheal Scheuermann. Statt weiterer Bierkneipen mit Lärm bis tief in die Nacht hinein müsse es mehr Tagesgastronomie geben. Die Bewohner leiden seit langem schon unter dem Krach und fordern von der Stadt Gegenmaßnahmen.

Was sinnvoll sei, werde nun erarbeitet, sagt Scheuermann. Zahlreiche Gespräche sind bereits in der Monitoringgruppe für eine Jungbusch-Vereinbarung geführt worden. Ganz konkret habe man mit dem Hauseigentümer der Jungbuschstraße 15 über wohnverträgliche Alternativen für einen zunächst geplanten Biergarten verhandelt. Und: Die neue Kneipe Mahalo Poke in der Beilstraße habe Öffnungszeiten bis maximal 22 Uhr zugesagt.

Ausloten, was verträglich ist

„Der Stadtteil braucht Begrenzungen“: Scheuermann versteht den Unmut der Bewohner, die ihr Recht auf Nachtruhe einfordern. An die 20 Betriebe gibt es allein in der Jungbuschstraße. Die Botschaft, dass es nicht mehr werden dürften, sei im Quartier angekommen. Insgesamt müsse bei allen Beteiligten das Bewusstsein wachsen, was verträglich sei und dem Gemeinsinn guttue. Scheuermann: „Das ist ein laufender Prozess, wir sind stolz aus erste Erfolge, stehen aber am Anfang“. „Natürlich ist uns bewusst, dass die Ballung gastronomischer Betriebe zu Spannungen zwischen Bewohnerschaft, Gastronomen und Feiernden führen kann“, sagt der zuständige Fachbereichsleiter der Stadt, Klaus Eberle, auf „MM“-Anfrage. Er hat alle Beteiligten (Quartiermanagement, Bewohnerverein, Polizei, Nachtbürgermeister) nächste Woche zu Gesprächen eingeladen, um auszuloten, welche Lokale durch welche Umstände den Unmut verursachen. Es sei Aufgabe der Stadtverwaltung, auch alteingesessene Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen und die Entwicklung in geordnete Bahnen zu lenken. Besondere Beschwerde-Schwerpunkte seien ihm aber im Viertel so nicht bekannt.

Grundsätzlich begrüßt Eberle die Idee einer Jungbusch-Vereinbarung, die Spielregeln zu einem geordneten Miteinander aller festlegen soll. Zur Forderung der Bürger nach einem Ordnungsdienst, der auch nachts präsent ist, sagt Eberle: „Unser Ordnungsdienst ist ohnehin täglich bis 24 Uhr in der Innenstadt, dem Jungbusch und der Neckarstadt im Einsatz, gerne werden wir an den entsprechenden Tagen im Rahmen dieser Präsenzzeiten einen Überwachungsschwerpunkt setzen“.

Der Bewohnerverein hatte sich über zunehmenden Lärm massiv beklagt („Wir leben hier auf einer Partymeile“) und die Ordnungskräfte beschuldigt, nichts dagegen zu unternehmen. Dass nun Gespräche, unter anderem mit dem Nachtbürgermeister, geführt worden sind, „ist sehr positiv“, sagt Mitarbeiterin Anne Kreß. Erste Ideen seien da, jetzt müsse Konkretes folgen. „Wir gehen zusammen in die richtige Richtung.“ Bis zum Hafenfestival brauche der Stadtteil aber verbindliche Regeln, um nächtlichen Lärm einzudämmen. „Schließlich leben hier Menschen“.

