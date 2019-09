Austauschen über Gott und die Welt

Nach und nach füllt es sich – das Foyer vor dem Gemeindesaal der Citykirche Konkordien. An diesem Abend finden sich zehn junge Erwachsene ein, die der Einladung des Projekts „Young Urbans“ mit Pfarrerin Ilka Sobottke gefolgt sind, um sich über Gott und die Welt auszutauschen.

Lust am Gespräch, an sozialen, aktuellen und theologischen Fragen, füreinander Da-Sein, offene Ohren und eine gute Portion Neugierde dabei haben, das führt seit zwei Jahren immer wieder junge Leute an der CityGemeinde Hafen Konkordien zusammen. Mit Grillen auf der Kirchenwiese und einem Rundblick vom Kirchturm ist damit die zweite Auflage von „Young Urbans“ gestartet, die einmal im Monat stattfindet und durch weitere gemeinsame Veranstaltungen bereichert wird.

Junge Leute bereichern

Mit „Young Urban“ sucht die evangelische Pfarrei in der Östlichen Innenstadt und im Jungbusch Kontakt zu jungen Erwachsenen, die von der Kirche nicht ohne weiteres erreicht werden. „Wir wollen mehr für die jungen Leute in Mannheim tun und eine gute, inspirierende und nachdenkliche Zeit miteinander verbringen, in der das Raum findet, was die jungen Leute beschäftigt“, sagte Pfarrerin Sobottke, die das neue Format entwickelt hat. Im Gespräch tauschen sich die Teilnehmer über eigene Erfahrungen mit den großen und kleinen Abenteuern des Lebens aus und diskutieren über den Sinn des Lebens und das Bedürfnis nach Begegnung mit Gott. Zum Konzept der Begegnungsabende gehört auch das Kennenlernen einer besonderen Lokalität und ihrer Betreiber in der Östlichen Innenstadt oder im Jungbusch.

An diesem Abend ist die Citykirche Konkordien Gastgeber. Gemeinsam mit Pfarrerin Ilka Sobottke und dem Kirchenältesten Rainer Friemelt bereiten die Teilnehmerinnen das Grillfest vor. Neben Grillfleisch und vegetarischen Bratwürsten will Sobottke auch ganz besondere Schmakerln auf den Tisch bringen: Lachs mit Pesto und Zitrone. „Da muss man in der Kommunikation bleiben“, beschreibt die 28-jährige Sozialpädagogin Laura Rübartsch lachend die Herausforderung. Von der 16-jährigen Lotta bis zur Berufsanfängerin ist alles dabei.

Beim gemeinsamen Tun werden erste Kontakte geknüpft. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde kommen die Anwesenden miteinander ins Gespräch. Einige der Teilnehmer leben erst seit kurzem in Mannheim, andere schon seit Jahren. Einige stehen vor beruflichen Herausforderungen, andere vor privaten. Man tauscht sich aus, gibt sich Ratschläge. Und aus dem Gespräch mit Gleichaltrigen schöpft so mancher der Anwesenden Mut für seine persönliche Lebensgestaltung, so etwa Caro Hensch. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Mannheim. Mit Studienkollegen sei es nicht immer einfach gewesen, über Kirche zu reden, erklärte die 27-Jährige.

Gefallen habe ihr das entspannte Gemeindeleben in der Evangelischen Studenten Gemeinde, die bis vor kurzem noch unter Leitung von Ilka Sobottke gestanden hat. Vor allem, findet Hensch, lernt man hier Menschen kennen, denen man bisher noch nicht begegnet ist. Oft stellt sich dann heraus: Auch wenn man sich bislang nicht kannte, teilt man doch Wohn- und Lebensort und oft auch das Lebensgefühl. Genau dies ist Thema des Projekts „Young Urbans“, das gezielt junge Erwachsene in Mannheim zwischen Ausbildung und ersten Berufsjahren, die sich zu Impulsen, Reflexionen und Gesprächen treffen möchten, ansprechen will.

Verbunden sind die Treffen mit gemeinsamen Ausflügen und Begegnungen. Der Austausch mit wechselnden Kooperationspartnern und untereinander über die Lebensthemen junger Erwachsener soll das Netzwerk im Viertel stärken.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019